Стали известны прощальные слова Старовойта на посту главы Минтранса

Бывший министр транспорта Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства, сообщил «Коммерсанту» один из участников церемонии прощания с экс-министром. Он написал, что работал на благо страны, и завершил сообщение словами «честь имею».

В день своей отставки, в Старовойт провел оперативное совещание с заместителями. После заседания он узнал о своем увольнении. Коллеги сначала не поняли, что это прощание. После оглашения указа об отставке он обсудил ситуацию с одним из заместителей, который заметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и что в будущем есть надежда.

В тот же день тело бывшего министра было обнаружено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. Следственный комитет назвал официальной версией произошедшего самоубийство. Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с Романом Старовойтом.

Бывшего главу Минтранса, предположительно, похоронят в Санкт-Петербурге. Датой траурной церемонии обозначалось 11 июля. Ожидалось, что Старовойта предадут земле на Смоленском кладбище.

Тело Старовойта обнаружили на парковке в Одинцовском городском округе 7 июля. В тот же день его отправили в отставку в соответствии с указом главы государства. Основной версией следователи называют самоубийство.