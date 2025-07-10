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10 июля 2025 в 21:11

Стали известны прощальные слова Старовойта на посту главы Минтранса

Старовойт написал в рабочем чате Минтранса прощальное сообщение «честь имею»

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывший министр транспорта Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства, сообщил «Коммерсанту» один из участников церемонии прощания с экс-министром. Он написал, что работал на благо страны, и завершил сообщение словами «честь имею».

В день своей отставки, в Старовойт провел оперативное совещание с заместителями. После заседания он узнал о своем увольнении. Коллеги сначала не поняли, что это прощание. После оглашения указа об отставке он обсудил ситуацию с одним из заместителей, который заметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и что в будущем есть надежда.

В тот же день тело бывшего министра было обнаружено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. Следственный комитет назвал официальной версией произошедшего самоубийство. Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с Романом Старовойтом.

Бывшего главу Минтранса, предположительно, похоронят в Санкт-Петербурге. Датой траурной церемонии обозначалось 11 июля. Ожидалось, что Старовойта предадут земле на Смоленском кладбище.

Тело Старовойта обнаружили на парковке в Одинцовском городском округе 7 июля. В тот же день его отправили в отставку в соответствии с указом главы государства. Основной версией следователи называют самоубийство.

Роман Старовойт
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