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10 июля 2025 в 08:41

Силовики оцепили место прощания со Старовойтом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Территория вокруг Центральной клинической больницы, где пройдет прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, оцеплена, сообщил корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что на объекте находится много сотрудников полиции. В церемониальный зал людей пропускают строго по спискам.

Ранее стало известно, что Старовойта, предварительно, похоронят в Санкт-Петербурге. Отмечается, что траурная церемония состоится 11 июля. По данным источников, Старовойт упокоится на Смоленском кладбище. Начало похорон запланировано на 08:30 мск.

До этого появилась информация, что тело бывшего министра транспорта России было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп.

Позже Следственный комитет России подтвердил, что Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство. Старовойт покончил с собой в день своего увольнения — он был отстранен от должности министра транспорта указом президента России Владимира Путина 7 июля.

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