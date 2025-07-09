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09 июля 2025 в 13:05

Названы дата и место похорон покончившего с собой Старовойта

Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, предварительно, похоронят в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник. По его данным, траурная церемония состоится 11 июля.

По данным телеканала, Старовойт упокоится на Смоленском кладбище. Начало похорон запланировано на 08:30 мск.

Ранее в морге подмосковного Одинцово завершили опознание тела Старовойта. Также в морге провели судебно-медицинскую экспертизу.

До этого появилась информация, что тело бывшего министра транспорта России было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп.

Позже Следственный комитет России подтвердил, что Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

Старовойт покончил с собой в день своего увольнения — он был отстранен от должности министра транспорта указом президента России Владимира Путина. До своего назначения на этот пост в мае 2024 года он в течение шести лет занимал должность главы Курской области. Кроме того, Старовойт руководил Росавтодором с 2012 по 2018 год и работал заместителем министра транспорта.

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Роман Старовойт
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