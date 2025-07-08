Опознание тела Старовойта завершили в морге в Одинцово

В морге подмосковного Одинцово завершили опознание тела бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах. Также в морге провели судебно-медицинскую экспертизу.

В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза, — заявил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что тело бывшего министра транспорта России было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп.

Позже Следственный комитет России подтвердил, что Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

До этого Старовойт был отстранен от должности министра транспорта указом президента России Владимира Путина. До своего назначения на этот пост в мае 2024 года он в течение шести лет занимал должность главы Курской области. Кроме того, Старовойт руководил Росавтодором с 2012 по 2018 год и работал заместителем министра транспорта.