Хуснуллин спешно покинул церемонию прощания со Старовойтом

Вице-премьер России Марат Хуснуллин приехал на прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент NEWS.ru. Однако буквально через несколько минут он покинул церемонию.

Прощание со Старовойтом проходит в ЦКБ Москвы. Территория вокруг медучреждения оцеплена. На объекте находится множество сотрудников полиции. В церемониальный зал людей пропускают строго по спискам.

Попрощаться с экс-министром прибыли ряд членов правительства РФ. В частности, к ЦКБ приехали вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и зампредседателя правительства Александр Новак. Кроме того, там находятся министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Ранее стало известно, что Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге, траурная церемония состоится 11 июля. По данным источников, Старовойт упокоится на Смоленском кладбище.

Напомним, тело бывшего главы Минтранса было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп.