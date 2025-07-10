Новый глава Минтранса приехал на прощание со Старовойтом Никитин и коллеги из Минтранса приехали проститься со Старовойтом в Москве

Новый министр транспорта России Андрей Никитин приехал проститься со своим предшественником Романом Старовойтом на церемонию в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Также к моргу ЦКБ прибыли коллеги бывшего главы Минтранса и его друзья.

Представители силовых структур оцепили территорию вокруг Центральной клинической больницы, где проходит прощание с экс-главой Минтранса. На объект прибыло много сотрудников полиции, а в церемониальный зал можно попасть только по спискам.

Бывшего главу Минтранса, предположительно, похоронят в Санкт-Петербурге. Датой траурной церемонии обозначалось 11 июля. Ожидалось, что Старовойта предадут земле на Смоленском кладбище.

Тело Старовойта обнаружили на парковке в Одинцовском городском округе 7 июля. В тот же день его отправили в отставку в соответствии с указом главы государства. Основной версией следователи называют самоубийство.