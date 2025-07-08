Путин назначил Никитина министром транспорта России

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. 7 июля он был утвержден российским лидером на должность исполняющего обязанности главы ведомства.

Назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса. Депутаты выступили в поддержку его кандидатуры единогласно.

Кандидат на должность главы Минтранса также ответил на вопросы парламентариев и представил им программу основных направлений деятельности ведомства. Никитин напомнил, что 7 июля встретился со всеми пятью думскими фракциями, был обсужден практически весь спектр транспортных вопросов, добавил он.

Никитин отметил, что проблемы, связанные с ограничениями в российских аэропортах, являются приоритетными. По его словам, их решением уже занимаются. Никитин отметил, что это, безусловно, не случайность и не особенность, а та среда, в которой должна строиться его работа.