В РФ могут ввести обязательное страхование любителей экстремального туризма Госдума рассмотрит предложение ввести в РФ обязательное страхование альпинистов

Обязательное страхование могут ввести для российских альпинистов перед восхождениями, заявил автор идеи, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Парламентарий отметил, что в настоящее время такое действие в России является добровольным, в отличие от обязательного страхования для туристов, выезжающих за рубеж, пишет ТАСС.

Депутат подчеркнул, что рост популярности экстремального туризма делает введение обязательного страхования актуальным вопросом. Он привел в пример международный опыт: в Непале иностранные альпинисты обязаны оформлять страховку, покрывающую спасательные операции, а в Швейцарии и Австрии действует система обязательных взносов в горноспасательные службы.

На мой взгляд, […] вопрос назревший. […] Мера позволит разгрузить региональные спасательные подразделения МЧС, которым сегодня приходится выполнять дорогостоящие работы за счет бюджета, — сказал Кривоносов.

Инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на региональные спасательные подразделения МЧС. Предложение прозвучало на фоне инцидентов с альпинистами, включая гибель двух человек в Кабардино-Балкарии и сложную спасательную операцию в Киргизии. Ряд страховых компаний уже предлагают специализированные продукты для альпинистов, включая эвакуацию вертолетом.

Ранее сообщалось, что с российской альпинистки Натальи Наговицыной, сломавшей ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии, могут взыскать деньги за операцию по спасению. Речь идет о сумме около $60 тыс. (примерно 4,8 млн рублей), которую полностью страховка не покроет.