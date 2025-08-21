Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 19:19

Застрявшей на пике Победы россиянке могут выставить счет за спасение

С застрявшей в горах Киргизии альпинистки могут взыскать $60 тысяч за спасение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С российской альпинистки Натальи Наговицыной, сломавшей ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии, могут взыскать деньги за операцию по спасению, передает Telegram-канал Mash. Речь идет о сумме около $60 тысяч (примерно 4,8 млн рублей), которую полностью страховка не покроет.

Если женщину не удастся спустить живой, оплачивать расходы могут обязать ее 27-летнего сына. Отмечается, что Наговицына оформила базовую страховку, рассчитанную только на $35 тысяч (порядка 2,8 млн рублей).

Остаток средств придется доплатить семье. По предварительным подсчетам, стоимость спасательной операции составляет $58,8 тысячи. В эту сумму входят вертолеты, услуги медиков, а также возможная эвакуация тела в случае гибели альпинистки.

Ранее спасатель Владимир Легошин заявил, что альпинистка находится в зоне летальной адаптации, где каждая минута сокращает шансы на выживание. По его словам, пребывание на такой высоте является фатальным и практически несовместимым с жизнью. Легошин отметил, что надежда на спасение минимальна.

Киргизия
альпинисты
горы
спасатели
