Спасатель назвал роковой фактор для застрявшей в горах Наговицыной

Альпинистка Наталья Наговицына на пике Победы в горах Киргизии находится в так называемой зоне летальной адаптации, где с каждой минутой человек умирает, поэтому пребывание на такой высоте для нее фатально, заявил спасатель международного класса Герой России Владимир Легошин. По словам бывшего заместителя начальника отряда «Центроспас» МЧС, шансы на ее спасение являются минимальными.

Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально. Это называется зоной летальной адаптации, когда с каждой минутой, с каждым часом человек уходит из жизни. Вот если под водой мы прожить можем пять минут без всплытия, то там — пять суток, — отметил он.

Ранее в Сети появилась информация, что Наговицына оказалась в трудном положении в горах Киргизии из-за того, что на самом опасном участке маршрута — речь идет о Черной скале, под которой лежат тела сорвавшихся там ранее альпинистов, — ее гид-новичок Роман сорвался и захватил свою клиентку с собой. Мужчина отделался легкими ушибами, а Наталья при падении сломала ногу и потеряла способность к передвижению.