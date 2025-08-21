Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 12:37

Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах

Aif.ru: гид-новичок сорвал альпинистку Наговицыну в пропасть в горах Киргизии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Альпинистка Наталья Наговицына оказалась в трудном положении в горах Киргизии из-за того, что на самом опасном участке маршрута — речь идет о Черной скале, под которой лежат тела сорвавшихся там ранее альпинистов, — ее гид-новичок Роман сорвался и захватил свою клиентку с собой, передает aif.ru со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Мужчина отделался легкими ушибами, а Наталья при падении сломала ногу и потеряла способность к передвижению. После этого гид добежал до других участников группы, которые находились в лагере на Важа Пшавела, чтобы рассказать о случившемся.

Рассказал о том, что случилось. Немец и итальянец пришли к месту падения Натальи, принесли ей спальник, газ, воду и еду. Потом вернулись обратно в безопасное место на Важа Пшавелу, — отметил собеседник издания.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что Наговицына попала в трудную ситуацию в горах Киргизии из-за отсутствия должной подготовки. По его словам, оказавшиеся на этом сложном маршруте в ЧП не вернулись оттуда ни живыми, ни мертвыми.

альпинисты
россиянки
горы
Киргизия
чрезвычайные происшествия
