Как подготовиться к поездке в Китай: все тонкости туризма и культуры

Число российских туристов, выбравших Китай для отпуска, увеличивается с каждым годом. Страна привлекает людей разнообразием достопримечательностей, своими культурными особенностями, природными красотами и возможностями для отдыха. О том, как подготовиться к поездке и какие места посетить, — в материале NEWS.ru.
Когда Китай введет безвизовый режим для россиян
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так, россияне смогут прибыть в страну с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами. Пребывание в КНР будет ограничено сроком до 30 дней.
Для въезда в Китай по новым правилам потребуется подготовить следующие документы:
- Загранпаспорт. С оставшимся сроком действия не менее полугода и пустыми страницами для проставления штампов;
- Билеты в обе стороны. С фамилией и именем пассажира, а также датами въезда и выезда из страны;
- Подтвержденное бронирование отеля. Документ могут попросить предъявить на паспортном контроле;
- Медицинская страховка. Пока точно неизвестно, будет ли она необходима для въезда, но эксперты советуют иметь страховой полис при себе, так как он может пригодиться в случае непредвиденных обстоятельств.
Каковы перспективы безвизового въезда в Китай
Безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его мнению, российские туристы не станут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.
«Люди ждали этого долгих два с половиной года, сразу после того, как Китай открылся для россиян после COVID-19. Безвизовый въезд является экспериментальным, всего лишь на год. Понятно, что китайские власти опасаются, что туристы будут нарушать 30-дневный срок, а китайская полиция будет искать нелегалов и выдворять в Россию. Но я работаю 35 лет. У меня твердое ощущение, что россияне не будут так делать. Поэтому могу сказать, что эксперимент будет продлен», — отметил Мкртчян.
Эксперт добавил, что еще несколько лет назад российские туристы предпочитали ездить в другие азиатские страны, например Японию или Южную Корею. Все потому, что получение китайской визы было долгим и дорогостоящим из-за бюрократических процедур и требований консульства страны.
Сейчас рост турпотока в Китай составляет 17% по сравнению с прошлым годом. В 2025 году, по мнению Мкртчяна, прирост составит еще минимум 30%.
Что посмотреть в КНР: история и культура
Наиболее популярными туристическими местами в Китае считаются Тибет, остров Хайнань и город Чжэнчжоу, рассказала турэксперт Наталия Ансталь. Она подчеркнула, что в стране большой выбор мест для отдыха: как курортов, так и гостиничных комплексов. Страна предлагает разнообразные варианты размещения: от уютных баз отдыха до современных отелей с бассейнами и спа-комплексами.
«Если смотреть глобально, то чаще всего выбирают Хайнань — это остров, где наши туристы любят отдыхать. Там достаточно хорошие отели. На самом деле, в Китае проблем с отелями нет. Отельные базы там достаточно серьезные, хорошие и классные. В Китае много того, что можно посмотреть. Например, если вы решили запланировать свой отпуск не в высокий сезон, то в летний период можно поехать на Тибет — это место потрясающей красоты. Можно съездить в Чжэнчжоу или посетить другие городские достопримечательности», — объяснила Ансталь.
По словам турэксперта, многие также приезжают в Гонконг, чтобы загадать желание у статуи Большого Будды. И, конечно, не стоит забывать о Великой Китайской стене. Пожалуй, это главный туристический объект КНР и известный символ китайской нации. Стена — не единая постройка, а совокупность укреплений, созданных и перестраивавшихся в течение более чем двух тысяч лет. Сооружение простирается вдоль горной цепи Иньшань, огибая все овраги, преодолевая высокие подъемы и ущелья.
«Еще советую съездить посмотреть Терракотовую армию. Так называют коллекцию статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея первого императора объединенного Китая. Можно посетить Храм Неба или съездить в Летний дворец, он построен на окраине Пекина. Набережная Вайтань располагается в Шанхае. Вдоль нее стоят 52 архитектурных здания, построенных в разных стилях. Там получаются очень красивые фотографии», — добавила Ансталь.
Что должны знать туристы перед поездкой в Поднебесную
Российские банковские карты «Мир» в Китае не работают, поэтому надежнее всего ехать в путешествие с наличными средствами, сказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока китаист Кирилл Котков. Он отметил, что обмен валюты в КНР очень сложен из-за особенностей банковской системы, правил валютного контроля и комиссий. Это касается обмена в банках, отелях, аэропортах и банкоматах.
Кроме того, в поездку важно взять с собой лекарства, добавил эксперт. Изменения окружающей среды и диетические привычки во время путешествия могут вызвать дискомфорт. Также стоит упомянуть, что некоторые отпускаемые по рецепту лекарства могут быть недоступны в Китае.
«Надо взять с собой в Китай необходимые лекарства, прежде всего на случай отравления. В КНР достаточно высок риск отравления в общественных местах питания, особенно если туристы посещают уличные забегаловки и кафе. Традиционная китайская еда очень острая, русский человек не привык к такому обилию приправ и специй», — подчеркнул Котков.
Он также посоветовал не спорить с китайцами на политические темы и не высказывать недовольство культурой и историей страны. Все дело в языковом барьере. Если туристы не владеют в совершенстве китайским, любые их слова местные жители могут неправильно понять, что вызовет определенные проблемы.
«В целом, Китай – безопасная страна, поэтому если вы нормально себя ведете, в рамках приличия, то все с вами будет хорошо. Местные жители очень дружелюбные и общительные, поэтому не стоит бояться подходить, знакомиться. В конце можно добавить, что не стоит фотографировать военные объекты. Но посещая популярные туристические направления, вы их вряд ли увидите. Китай — не Африка, где запрещено фотографировать любые правительственные учреждения, полицейские участки, самих полицейских», — подытожил Котков.
