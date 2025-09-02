Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:36

В России зафиксировали значительный рост интереса к турам в Китай

Директор АТАГ Брагин: число запросов на туры в Китай выросло в два раза

Фото: Ding Lei/XinHua/Global Look Press

Число поисковых запросов среди россиян на туры в Китай после введения безвизового режима выросло в два раза, заявил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. По его мнению, спрос туристов на это направление может превысить 30%. Глава АТАГ отметил, что отмена виз очень поможет самостоятельным путешественникам, которые испытывали сложности при получения документа для въезда в КНР.

Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в два раза, — сказал Брагин.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. Он считает, что российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.

До этого представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.

