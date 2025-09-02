В России предложили ввести обязательные уроки китайского языка в школах

В российских школах могут ввести обязательные уроки китайского языка, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, популярность китайского будет расти из-за укрепления экономических отношений Москвы и Пекина.

На мой взгляд, весьма вероятно, что изучение китайского языка станет обязательным в школах, так как наши экономические отношения с Китаем растут. По грамматике английский и китайский языки примерно одинаково сложны для русского человека. Англоязычные страны сами сделали очень много для того, чтобы их язык ушел на задний план. Они настолько давят на других, что в конце концов отдавили всех в сторону от себя. Китайский же становится все более перспективным, — отметил Вассерман.

По мнению парламентария, школьники также могли бы изучать эсперанто — язык, специально разработанный для международного общения. Как подчеркнул депутат, он настолько простой, что его можно выучить за полгода.

Будь моя воля, я бы сделал в школе также обязательным изучение эсперанто. Это язык, специально разработанный для удобства международного общения. Он достаточно прост в изучении. В настоящее время им владеют в мире порядка 20 миллионов человек. Владеют настолько, что могут свободно на нем общаться. Заверяю, что полный курс изучения эсперанто — это порядка полугода, и еще желательно полгода разговорной практики с погружением. Для этого созданы международные лагеря эсперантистов. Главное в этом языке — что он очень легок, соответственно, его изучение не помешает освоению еще каких-нибудь языков, — заключил он.

