Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:51

В России предложили ввести обязательные уроки китайского языка в школах

Депутат Вассерман: изучение китайского языка может стать обязательным в школах

Ученик у доски во время урока китайского языка в московской школе Ученик у доски во время урока китайского языка в московской школе Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

В российских школах могут ввести обязательные уроки китайского языка, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, популярность китайского будет расти из-за укрепления экономических отношений Москвы и Пекина.

На мой взгляд, весьма вероятно, что изучение китайского языка станет обязательным в школах, так как наши экономические отношения с Китаем растут. По грамматике английский и китайский языки примерно одинаково сложны для русского человека. Англоязычные страны сами сделали очень много для того, чтобы их язык ушел на задний план. Они настолько давят на других, что в конце концов отдавили всех в сторону от себя. Китайский же становится все более перспективным, — отметил Вассерман.

По мнению парламентария, школьники также могли бы изучать эсперанто — язык, специально разработанный для международного общения. Как подчеркнул депутат, он настолько простой, что его можно выучить за полгода.

Будь моя воля, я бы сделал в школе также обязательным изучение эсперанто. Это язык, специально разработанный для удобства международного общения. Он достаточно прост в изучении. В настоящее время им владеют в мире порядка 20 миллионов человек. Владеют настолько, что могут свободно на нем общаться. Заверяю, что полный курс изучения эсперанто — это порядка полугода, и еще желательно полгода разговорной практики с погружением. Для этого созданы международные лагеря эсперантистов. Главное в этом языке — что он очень легок, соответственно, его изучение не помешает освоению еще каких-нибудь языков, — заключил он.

Ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что телефоны, которые школьники приносят в учебные заведения, отвлекают и мешают образовательному процессу. По словам политика, родители не должны идти наперекор решениям школ по поводу электронных устройств.

школа
Россия
Госдума
языки
дети
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
«Моя личная месть»: убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.