Названы популярные направления для отдыха в Китае Турэксперт Ансталь: в Китае можно посетить Хайнань, Тибет и Чжэнчжоу

Среди наиболее популярных туристических направлений в Китае можно выделить Тибет, остров Хайнань и город Чжэнчжоу, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что в стране большой выбор мест для отдыха, а также много хороших гостиничных комплексов.

Если смотреть глобально, то чаще всего выбирают Хайнань — это остров, где наши туристы любят отдыхать. Там достаточно хорошие отели. На самом деле, в Китае проблем с отелями нет. Отельные базы там достаточно серьезные, хорошие и классные. В Китае много того, что можно посмотреть. Например, если вы решили запланировать свой отпуск не в высокий сезон, то в летний период можно поехать на Тибет — это место потрясающей красоты. Можно съездить в Чжэнчжоу или посетить другие городские достопримечательности, — объяснила Ансталь.

Турэксперт подчеркнула, что Китай всегда был востребованным местом для отдыха. По ее мнению, открытие безвизового режима для россиян сделает страну еще популярнее среди туристов.

Китай был популярным направлением, а сейчас растет как динамика, так и количество туристов, которые интересуются КНР. Поэтому открытие безвизового режима — это еще один плюсик в копилку, чтобы поехать туда, — заключила Ансталь.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.