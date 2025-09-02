Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:53

Названы популярные направления для отдыха в Китае

Турэксперт Ансталь: в Китае можно посетить Хайнань, Тибет и Чжэнчжоу

Остров Хайнань Остров Хайнань Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди наиболее популярных туристических направлений в Китае можно выделить Тибет, остров Хайнань и город Чжэнчжоу, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что в стране большой выбор мест для отдыха, а также много хороших гостиничных комплексов.

Если смотреть глобально, то чаще всего выбирают Хайнань — это остров, где наши туристы любят отдыхать. Там достаточно хорошие отели. На самом деле, в Китае проблем с отелями нет. Отельные базы там достаточно серьезные, хорошие и классные. В Китае много того, что можно посмотреть. Например, если вы решили запланировать свой отпуск не в высокий сезон, то в летний период можно поехать на Тибет — это место потрясающей красоты. Можно съездить в Чжэнчжоу или посетить другие городские достопримечательности, — объяснила Ансталь.

Турэксперт подчеркнула, что Китай всегда был востребованным местом для отдыха. По ее мнению, открытие безвизового режима для россиян сделает страну еще популярнее среди туристов.

Китай был популярным направлением, а сейчас растет как динамика, так и количество туристов, которые интересуются КНР. Поэтому открытие безвизового режима — это еще один плюсик в копилку, чтобы поехать туда, — заключила Ансталь.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.

Китай
Россия
туризм
отдых
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
«Моя личная месть»: убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.