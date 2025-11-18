Новогодние каникулы — 2026 в Подмосковье: топ направлений, цены, условия

Россияне уже активно планируют новогодние каникулы, которые продлятся в этот раз рекордные 12 дней. Многие жители столицы собираются провести праздничные дни в Подмосковье. Куда можно поехать в начале января, насколько дорогим окажется такой отдых — в материале NEWS.ru.

Почему люди выбирают новогодний отдых в Подмосковье

Отдых в Подмосковье на Новый год всегда пользовался высоким спросом, сейчас же он стал еще более популярным, рассказала NEWS.ru туристический агент Елизавета Чернова.

«Подобный вид отдыха часто выбирают люди, которые не хотят далеко уезжать из дома, например, покидать Россию, чтобы отправиться в жаркие страны. Вариантов, как встретить Новый год в Подмосковье и провести каникулы, достаточно много. Речь идет как о фешенебельных спа- и парк-отелях, так и о небольших гостевых домах. Если вам не так важна развлекательная программа, то можно арендовать на Новый год отдельный домик или коттедж и организовать прекрасный праздник с семьей и друзьями», — пояснила Чернова.

По ее словам, плюсы такого отдыха очевидны: «Во-первых, до подмосковных локаций довольно просто добраться — можно сесть в свой автомобиль или такси и доехать. Не придется искать билеты, продумывать логистику. Во-вторых, в любой момент легко вернуться домой».

Чернова также указала, что еще один плюс подмосковного отдыха — наличие вариантов на самый разный бюджет: «При желании найдете как лакшери-варианты, так и куда более скромные».

Подмосковные отели: выступления звезд, кулинарные шоу

Один из самых распространенных вариантов новогоднего отдыха в Московской области — парк-отели. «Например, один из таковых в Рузском районе Подмосковья предлагает заезд по системе „все включено“ с 30 декабря 2025-го по 2 января 2026-го. В последний день уходящего года гостей ждут вечер живой музыки и ужин по системе шведского стола. На первый день года запланированы уличные гулянья с угощением, выступление фокусника-иллюзиониста, дискотека. В стоимость заезда также включены пользование баней и финской сауной, прокат лыж и тюбингов», — рассказала NEWS.ru глава одного из турагентств Ирина Терешина.

По ее словам, многие отели в Подмосковье делают ставку на максимально насыщенную развлекательную программу. «Один из комплексов предлагает окунуться в атмосферу сказочного волшебства — упор сделан на семьи с детьми. В дни новогодних каникул здесь запланированы выступления звезд эстрады, шоу-марафон с неоновыми перформансами, мыльными вечеринками. Для детей готовятся елка с подарками, мини-дискотеки, мастер-классы и самые разные забавы. Конечно, праздники не обойдутся без поздравления Деда Мороза и Снегурочки и праздничных застолий с русской праздничной кухней, деликатесами и фирменными блюдами», — рассказала собеседница NEWS.ru.

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, новогодний отдых в подмосковных отелях традиционно пользуется особой популярностью.

«На новогодний период очень быстро все раскупают, поэтому хороший вариант поймать не так уж просто. Если вы хотите именно так провести каникулы, то озаботиться вопросом следует уже прямо сейчас, не стоит медлить», — посоветовала она NEWS.ru.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что многие подмосковные отели и пансионаты не продают только одну ночь в новогодние даты: «Часто отельеры предпочитают реализовывать как минимум три ночи. Таким образом они обеспечивают себе хорошую загрузку».

Новогоднее спа: бассейны, сауны и гидромассажи

Многие выбирают новогодний отдых в курортных комплексах Подмосковья прежде всего из-за спа-услуг, рассказала турагент Елизавета Чернова.

«В Московской области в последние годы появилось немало отелей, которые ориентированы именно на предоставление спа-услуг. Там можно организовать романтические свидания, куда будут включены массаж, посещение хаммама, бассейна, различные водные процедуры и чаепитие. Такой формат, как показывает практика, с каждым годом становится все более и более востребованным. Причем его выбирают как пары, так и семьи с детьми», — сообщила Чернова.

Эксперт Ирина Терешина подтвердила, что отдых в подобных отелях становится все более и более распространенным. «Мы регулярно сталкиваемся с такими запросами. Люди прямо говорят, дескать, „нас не так сильно интересует развлекательная программа, как наличие качественных спа-услуг“. В новогодние каникулы этот формат заходит особенно хорошо».

На Новый год — в усадьбу

В новогодние каникулы серьезным спросом также пользуется посещение подмосковных усадеб, рассказала Наталия Ансталь.

«Подобный формат очень интересен. Например, можно съездить в Астафьево или Абрамцево — это усадьбы, где можно окунуться в историю. Можно посетить близлежащий Сергиев Посад, там есть что посмотреть и пощупать. Еще один вариант — посетить Коломну или Истру. Хороший вариант — гастрономические туры, которые в последнее время широко развиты в Подмосковье», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Как рассказывал NEWS.ru, в Истре стоит посетить историко-художественный музей «Новый Иерусалим» — один из крупнейших в стране. С 2014 года он еще и находится в необычном здании. Вокруг монастыря красивая природа, приятно погулять там или вдоль побережья реки Истры. В пяти минутах ходьбы можно увидеть деревянную избу и часовню.

Во сколько обойдутся новогодние каникулы в Подмосковье в 2026-м

Наталия Ансталь признала, что новогодний отдых в Подмосковье нельзя назвать дешевым. «В среднем три ночи в январские каникулы в качественном отеле обойдутся в 200–250 тысяч рублей на двоих, и это, конечно, не предел», — сообщила она.

По данным Алексана Мкртчяна, те отели или пансионаты, которые в обычное время продаются за 10 тысяч рублей в сутки, в новогодние даты значимо повышают цены.

«Минимум за три ночи придется выложить не менее 60 тысяч на двоих. Естественно, в эти деньги не входит новогодний ужин. Причем на детей даются минимальные скидки, отельеры в таковых попросту не заинтересованы. Популярные локации в Подмосковье на Новый год мы начали бронировать еще в июне и июле», — рассказал Мкртчян.

Он подчеркнул, что под Москвой создана самая лучшая в стране туристическая инфраструктура — сопоставимой по качеству нет нигде.

