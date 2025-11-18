Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:16

Названа неочевидная для россиян опасность отдыха на Мальдивах

Туристы из России жалуются на сильные ожоги после отдыха на Мальдивах

Мальдивы Мальдивы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские туристы столкнулись с неочевидной проблемой на Мальдивах — с чрезмерно активным солнцем, сообщает Telegram-канал SHOT. Авторы отметили, что в итоге отдыхающие получают сильные ожоги кожи.

На канале отметили, что индекс излучения ультрафиолета на курорте достиг 8–9 баллов из 13 возможных. Пик солнечной активности приходится на промежуток с 11:00 до 13:00. В этот период отдыхающим советуют не посещать пляжи и не загорать. Отмечается, что некоторым туристам с ожогами приходится обращаться к врачам, при этом страховка часто не покрывает лечение, добавили на канале.

Ранее российские путешественники начали массово жаловаться на трудности с использованием банкнот номиналом €500 (47 тыс. рублей) за границей. Крупные купюры отказались принимать многие отели, магазины и даже обменные пункты в популярных туристических странах.

До этого в турецкой Аланье 35-летняя россиянка Ксения из Мурманска не смогла пройти таможенный контроль из-за своего поведения. Девушка держала загранпаспорт во рту, когда подошла ее очередь на досмотр, сотрудники таможни отказали ей в проверке документов.

Мальдивы
ожоги
солнце
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 18 ноября: дроны «гасят» ДРГ в Купянске
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.