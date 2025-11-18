Названа неочевидная для россиян опасность отдыха на Мальдивах Туристы из России жалуются на сильные ожоги после отдыха на Мальдивах

Российские туристы столкнулись с неочевидной проблемой на Мальдивах — с чрезмерно активным солнцем, сообщает Telegram-канал SHOT. Авторы отметили, что в итоге отдыхающие получают сильные ожоги кожи.

На канале отметили, что индекс излучения ультрафиолета на курорте достиг 8–9 баллов из 13 возможных. Пик солнечной активности приходится на промежуток с 11:00 до 13:00. В этот период отдыхающим советуют не посещать пляжи и не загорать. Отмечается, что некоторым туристам с ожогами приходится обращаться к врачам, при этом страховка часто не покрывает лечение, добавили на канале.

