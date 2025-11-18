Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 02:28

Туристы начали жаловаться на проблемы с европейскими купюрами

Российские туристы пожаловались на проблемы с использованием купюры в €500

Банкноты евро разного номинала в руках у человека Банкноты евро разного номинала в руках у человека Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские путешественники массово жалуются на трудности с использованием банкнот номиналом €500 (47 тыс. рублей) за границей. Крупные купюры отказываются принимать многие отели, магазины и даже обменные пункты в популярных туристических странах, сообщает «Российская газета».

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, предприниматели опасаются крупных номиналов из-за высокого риска получения фальшивых денег и сложностей с предоставлением сдачи. Проблемы фиксируются в Турции, Египте, странах Европейского союза и Азии.

Ситуация усугубляется тем, что Европейский центральный банк полностью прекратил выпуск этих банкнот еще в 2019 году.

Купюра в €500 долгое время считалась удобной для теневых операций, и она была одной из самых часто подделываемых в Еврозоне, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил ее выпуск, — пояснил ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Кирюхин.

Российские финансовые учреждения также ужесточили политику в отношении купюр в €500. Некоторые банки ввели специальные комиссии за их обмен, достигающие 2,5–3 тыс. рублей за одну банкноту.

Эксперты рекомендуют туристам заранее уточнять условия обмена валюты в банках. По возможности нужно использовать банкноты меньшего номинала.

Ранее сообщалось, что решение об отмене многократных шенгенских виз для российских граждан является бессмысленным и наносит вред самому Европейскому союзу. Данная мера затрагивает в первую очередь обычных россиян, планировавших свой отдых в европейских странах.

купюры
евро
Европа
подделки
