В Европе подсчитали потери из-за отказа от россиян Евродепутат Картайзер: отмена мультивиз для граждан России вредит ЕС

Решение об отмене многократных шенгенских виз для российских граждан является бессмысленным и наносит вред самому Европейскому союзу, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в разговоре с ТАСС. Он отметил, что данная мера затрагивает в первую очередь обычных россиян, планировавших свой отдых в европейских странах. Парламентарий также подчеркнул, что сложившаяся ситуация с визовым режимом вызывает серьезную обеспокоенность.

Потеря <...> туристов является экономической потерей для некоторых наших государств-членов, которые россияне посещали довольно часто. Это вновь наносит ущерб нашей собственной экономике в Европейском союзе, и это, на мой взгляд, бессмысленная инициатива, — отметил парламентарий.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова говорила, что РФ разработает ответные меры на ограничения Евросоюза по выдаче многократных виз российским гражданам. По ее словам, речь может идти о временных ограничениях.

Дипломат также говорила, что фактический запрет Еврокомиссии нанесет основной ущерб самому Евросоюзу, затронув сферы торговли и туризма. Захарова отметила, что русофобская политика ЕС может достичь уровня абсурда.