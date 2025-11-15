Захарова пообещала ответные меры на визовую политику ЕС

Россия подготовит ответные меры в связи с введением Евросоюзом ограничений на выдачу многократных виз гражданам РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. Она подчеркнула, что действия Москвы будут носить выверенный характер, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут, они будут носить выверенный характер, — сказано в сообщении.

Также Захарова отметила: фактический запрет Еврокомиссией выдачи многократных виз россиянам нанесет ущерб в первую очередь самому Евросоюзу. По ее словам, от этого пострадают европейские сферы торговли и туризма.

Ранее дипломат заявила, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, при этом главы внешнеполитических ведомств двух государств осознают важность регулярного взаимодействия. С приходом новой американской администрации российская сторона ощутила готовность к возобновлению общения, хотя его темпы пока остаются недостаточными, отметила Мария Захарова.