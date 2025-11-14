Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:42

МИД РФ оценил запрет ЕС выдачи многократных виз гражданам России

Захарова: ЕС запретом на визы для россиян наносит себе экономический ущерб

Шенгенская виза в заграничном паспорте гражданина РФ Шенгенская виза в заграничном паспорте гражданина РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фактический запрет Еврокомиссии выдачи многократных виз россиянам нанесет ущерб в первую очередь самому Евросоюзу, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, от запрета пострадают европейские сферы торговли и туризма.

Показательно, что в очередной раз основной экономический ущерб от принятого ЕС решения придется на собственно европейскую сферу торговли и туризма. Они все это пытаются оправдать некой российской угрозой, но это не выдерживает никакой критики. Получается очередной «самострел», который произведен Евросоюзом, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в русофобской деятельности ЕС может дойти до абсурда.

Если так пойдет дальше, что неолиберальное руководство Евросоюза станет требовать от стран ЕС закрывать въезд лицам, приверженным, например, традиционным духовно-нравственным ценностям. То есть, например: поддерживаете традиционную семью — вам сюда нельзя. Поверьте, такое вполне может случиться, — сказала Захарова.

По ее словам, с российской стороны будут ответные меры — выверенного характера и отвечающие интересам нашей страны, но при этом «обязательно с учетом того русофобского запала, который проявляют ретивые чиновники в Брюсселе».

Ранее Захарова заявила, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, при этом главы внешнеполитических ведомств двух государств осознают важность регулярного взаимодействия. Дипломат отметила, что с приходом новой американской администрации российская сторона ощутила готовность к возобновлению общения, хотя его темпы пока остаются недостаточными.

