Химоружие у ВСУ и база наемников в Харькове: новости СВО к утру 23 ноября

ВСУ превратили Харьков в место сбора и подготовки колумбийских наемников, сотрудники Федеральной службы безопасности нашли тайник Вооруженных сил Украины под Красноармейском, в районе Севастополя силы ПВО отразили атаку дронов. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Военэксперт рассказал, как ВСУ используют Харьков

Харьков превращен украинским командованием в место сбора и подготовки колумбийских наемников, сообщил военный эксперт полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. По его словам, там сейчас находится около 1,4 тыс. иностранцев, которые осваивают навыки управления БПЛА.

Он добавил, что позднее обученных военнослужащих перебрасывают на другие направления. Притом есть вероятность, что западные наемники могут появиться не только в рядах ВСУ, но и в других странах, например, в Венесуэле, считает эксперт.

Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли тайник Вооруженных сил Украины под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике, в котором находились самодельные боеприпасы для беспилотников. Снаряды были начинены химическим веществом, которое противник планировал использовать против российских военнослужащих.

В опубликованном ролике видно, что схрон находился под землей. В нем можно заметить боеприпасы и элементы экипировки украинских военных, в том числе шлем и разгрузочный бронежилет. Также видны сами пробирки с запрещенным веществом, они лежали в пакете, завернутые в газетные листы.

ПВО Севастополя отразила атаку ВСУ

В районе Севастополя силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега было уничтожено три беспилотных летательных аппарата.

Спасательная служба Севастополя подтвердила отсутствие повреждений гражданских объектов, отметил губернатор. Жителям и гостям города рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать установленные меры безопасности.

Евросоюз решил перекроить мирный план Трампа по Украине

Европейские государства требуют внесения изменений в несколько пунктов мирного предложения американского лидера Дональда Трампа по Украине. Согласно полученным данным, они настаивают на исключении положения о территориальном разделе, включая признание российской принадлежности всей территории ДНР и Крыма.

В ЕС также считают опасным сокращение украинских вооруженных сил до 600 тыс. военнослужащих. Дополнительные разногласия вызвал вопрос с замороженными российскими активами — европейская сторона выступает против любых схем, позволяющих Москве извлечь из них преимущества.

Раскрыта причина отказа бойцов ВСУ сдаваться в Димитрове

Украинские солдаты в Димитрове избегают массовой сдачи в плен из-за страха быть уничтоженными своими, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, фиксируются лишь единичные попытки выйти к российским позициям.

Глава региона также уточнил, что все маршруты, по которым украинские подразделения еще могут покинуть город, находятся под огневым контролем российских сил.

Над Анапой и Новороссийском прогремела серия взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночное время над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми мощных взрывов. Согласно информации канала, силы ПВО сбивали вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Местные жители курортных городов сообщили SHOT о дрожании оконных стекол из-за этих хлопков. Канал отметил, что звуки доносились со стороны акватории Черного моря.

