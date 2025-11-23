Харьков превращен украинским командованием в место сбора и подготовки колумбийских наемников, сообщил РИА Новости военный эксперт полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. По его словам, там сейчас находится около 1,4 тыс. иностранцев, которые осваивают навыки управления БПЛА.

Харьков сегодня превращается в место сбора наемников, он оккупирован колумбийскими наемниками. По инсайдерской информации, сейчас в Харькове находятся 1,4 тысячи наемников из Колумбии, которые проходят обучение на операторов FPV-дронов, а также изучают БПЛА всех модификаций, — сказал Киселев.

Он добавил, что позднее обученных военнослужащих перебрасывают на другие направления. Притом есть вероятность, что западные наемники могут появиться не только в рядах ВСУ, но и в других странах — например, Венесуэле, считает эксперт.

Ранее представители антифашистского подполья Херсонской области заявили, что западные наемники на Украине преимущественно занимают командные и инструкторские должности, избегая прямого участия в боях. При угрозе столкновения с российскими войсками они предпочитают срочную эвакуацию. По данным подполья, иностранные бойцы, прибывающие из западных стран, часто имеют боевой опыт или военную подготовку.

До этого стало известно, что британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. Его тело до сих пор не обнаружено, но сослуживцы подтвердили факт смерти.