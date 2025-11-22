Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 19:54

Евросоюз решил перекроить мирный план Трампа по Украине

Bild: ЕС требует изменений в мирном плане Трампа по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Европейские государства требуют внесения изменений в несколько пунктов мирного предложения американского лидера Дональда Трампа по Украине, сообщает немецкое издание Bild. Согласно полученным данным, они настаивают на исключении положения о территориальном разделе, включая признание российской принадлежности всей территории ДНР и Крыма.

В ЕС также считают опасным сокращение украинских вооруженных сил до 600 тыс. военнослужащих. Дополнительные разногласия вызвал вопрос с замороженными российскими активами — европейская сторона выступает против любых схем, позволяющих Москве извлечь из них преимущества.

Ранее Трамп заявил о необходимости утверждения украинским лидером Владимиром Зеленским американского проекта урегулирования. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон располагает возможностями для достижения мирного соглашения.

Кроме того, президент США констатировал продолжающуюся потерю территорий Украиной. Американский лидер подтвердил стремление достичь прекращения вооруженного противостояния.

Евросоюз решил перекроить мирный план Трампа по Украине
