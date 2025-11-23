Пушилин раскрыл, что происходит на ключевом направлении СВО Пушилин: российские войска расширили зону контроля в Константиновке с востока

Российские войска расширили зону контроля в Константиновке в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, ВС РФ заходят с восточной и юго-восточной частей города, передает РИА Новости.

Что касается Константиновки, то здесь тоже мы видим расширение зоны контроля вооруженных сил. Преимущественно с восточной и юго-восточной части самой Константиновки. Также мы видим, что бои продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища, — рассказал Пушилин.

До этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск. По его словам, военнослужащие активно продвигаются и за последнюю неделю освободили населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных, чтобы усилить другие направления.