23 ноября 2025 в 08:38

После атаки БПЛА на российском предприятии вспыхнул пожар

На территории рязанского предприятия произошел пожар после падения обломков БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар вспыхнул на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков украинского БПЛА, возгорание оперативно устранили, сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков. По его словам, на месте работают сотрудники оперативных служб. Размер материального ущерба еще не установлен.

Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано, — отметил он.

Утром 23 ноября в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, 36 БПЛА уничтожили над акваторией моря, по 10 и девять — над Крымом и Брянской областью соответственно, еще семь — над территорией Воронежской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества.

