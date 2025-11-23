Покупателям машин Блиновской грозит крупное взыскание

Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит московский суд признать незаконными сделки по продаже двух автомобилей блогера — Jeep Wrangler и Audi Q7, говорится в материалах дела. Специалист призывает взыскать с покупателей почти 8 млн рублей для пополнения конкурсной массы должницы, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, Jeep был приобретен на средства Блиновской, но оформлен на ее мужа Алексея Блиновского, который через какое-то время продал машину за 4 млн рублей. В отношении Audi Q7 утверждается, что она была продана за 3,9 млн рублей через доверенное лицо в октябре 2022 года.

Вернуть в конкурсную массу Блиновской Е. О. действительную стоимость автомобиля AUDI Q7 <…> по состоянию на 16.10.2022 в размере 3 950 000 рублей, — говорится в документах.

Сейчас суд уже рассматривает аналогичное требование о признании незаконной продажи Porsche Cayenne, который Блиновская приобрела за 600 тысяч рублей якобы ради получения престижного госномера с цифрами 001. Заявления по Jeep и Audi пока не приняты к производству.

До этого Ознобихина обратилась к суду с просьбой восстановить права собственности Блиновской на более чем 10 убыточных компаний. Арбитражный суд принял обращение финансового управляющего к рассмотрению.