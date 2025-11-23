Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 08:02

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 ноября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 23 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов: 36 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Московского региона, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Рязанской области, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

