Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

Октябрьский инцидент с Boeing 737 United Airlines в США произошел из-за того, что неисправный метеозонд врезался в самолет, передает New York Post. Он пробил лобовое стекло, и осколки ранили пилотов. Воздушное судно совершило аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити.

Согласно предварительным данным, воздушный шар был выпущен заранее для исследования атмосферных условий и являлся собственностью фирмы WindBorne Systems. После запуска шар пересек территорию штата Невада, двигаясь на юг Соединенных Штатов, а позже развернулся обратно на север, приземлившись в штате Юта.

Компания, расположенная в Калифорнии, призналась, что некоторое время не имела контакта с высотным летательным аппаратом, заполненным газом. Тем не менее, специалисты утверждают, что конструкция воздушных шаров разработана специально для минимизации риска повреждений в случае возможного столкновения с авиалайнером. Отмечается, что на борту такого шара нет крупных металлических элементов. Несмотря на это, прочность стекла самолета оказалась недостаточной, поскольку оно не смогло выдержать столкновение с шаром, хотя изначально рассчитано выдерживать удары птиц массой больше килограмма.

Инцидент произошел 16 октября с воздушным судном, совершавшим рейс из Денвера в Лос-Анджелес с 140 пассажирами на борту. После столкновения один из пилотов получил травмы.