21 октября 2025 в 21:18

Космический объект пробил лобовое стекло Boeing 737 MAX

Космический объект пробил лобовое стекло Boeing 737 MAX на высоте 11 км в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный объект пробил лобовое стекло авиалайнера Boeing 737 MAX, летевшего на высоте 11 километров над США, сообщил создатель авиационного портала Live And Let's Fly Мэттью Клинт. Он предположил, что причиной случившегося могло стать попадание в самолет небольшого метеорита или фрагмента космического мусора.

Инцидент произошел 16 октября с воздушным судном, совершавшим рейс из Денвера в Лос-Анджелес с 140 пассажирами на борту. После столкновения один из пилотов получил травмы.

После чрезвычайного происшествия экипаж снизил высоту полета и перенаправил лайнер в аэропорт Солт-Лейк-Сити, где успешно выполнил посадку. Как заявили в авиакомпании, изменение курса было необходимо для устранения трещины в остеклении кабины.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил NEWS.ru, что даже небольшой метеорит опасен, если достигнет поверхности Земли. Он отметил, что 66 млн лет назад на Землю упал Чиксулубский астероид, который привел к вымиранию динозавров.

самолеты
Boeing-737
метеориты
США
