Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны

Даже небольшой метеорит опасен, если достигнет поверхности Земли, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, астероиды при попадании в океан могут привести к цунами. Он отметил, что 66 млн лет назад на Землю упал Чиксулубский астероид, который привел к вымиранию динозавров.

Бывает так, что даже такие небольшие метеориты, [как пролетевший над Иркутской областью], достигают Земли. Последний из таких известных, который даже нанес некий ущерб, — это Чебаркульский, или Челябинский, астероид в 2013 году. Но тот был побольше, конечно, размер оценивается примерно в 20 метров поперечника. А если вспомнить совсем большие — это Чиксулубский астероид 66 млн лет назад. Его диаметр был примерно 10 километров. И это привело к массовому умиранию, например, вымерли динозавры. Если такой астероид попадает в океан, то может вызвать цунами, — сказал Эйсмонт.

Ранее астроном и профессор Сергей Язев заявил, что над Иркутской областью в ночь на 8 августа пролетел астероид. По его словам, он сгорел на высоте около 20–30 километров. Яркое свечение небесного тела успели зафиксировать несколько видеокамер.