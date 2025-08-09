Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 08:00

Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны

Ученый Эйсмонт: даже небольшой метеорит опасен в случае достижения Земли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже небольшой метеорит опасен, если достигнет поверхности Земли, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, астероиды при попадании в океан могут привести к цунами. Он отметил, что 66 млн лет назад на Землю упал Чиксулубский астероид, который привел к вымиранию динозавров.

Бывает так, что даже такие небольшие метеориты, [как пролетевший над Иркутской областью], достигают Земли. Последний из таких известных, который даже нанес некий ущерб, — это Чебаркульский, или Челябинский, астероид в 2013 году. Но тот был побольше, конечно, размер оценивается примерно в 20 метров поперечника. А если вспомнить совсем большие — это Чиксулубский астероид 66 млн лет назад. Его диаметр был примерно 10 километров. И это привело к массовому умиранию, например, вымерли динозавры. Если такой астероид попадает в океан, то может вызвать цунами, — сказал Эйсмонт.

Ранее астроном и профессор Сергей Язев заявил, что над Иркутской областью в ночь на 8 августа пролетел астероид. По его словам, он сгорел на высоте около 20–30 километров. Яркое свечение небесного тела успели зафиксировать несколько видеокамер.

метеориты
Земля
ученые
космос
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психически больная женщина пыталась убить себя и маленького сына
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.