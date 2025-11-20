Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 18:08

Пробившему крышу дома под Новгородом метеориту дали название

Упавший в Новгородской области метеорит назвали в честь города Окуловка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Метеорит, пробивший крышу дома в Новгородской области 27 октября, условно назвали в честь города Окуловка, где он был найден, заявил завлабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Кирилл Лоренц. По его словам, сначала астрономы приняли его за космический мусор из-за казавшейся небольшой скорости. Трансляция пресс-конференции, посвященной метеориту, велась на YouTube-канале института.

Мы условно называем [метеорит] «Окуловка» по наименованию населенного пункта, где его обнаружили. В принципе, все метеориты называют по месту их обнаружения, если это достаточно крупный населенный пункт, — уточнил Лоренц.

Камень оказался обыкновенным хондритом — одним из самых распространенных типов метеоритов LL6. Также ученым удалось рассчитать орбиту родительского тела упавшего метеорита. Это астероид из группы Аполлона, представители которой периодически сближаются с Землей.

Ранее марсоход NASA Perseverance нашел на поверхности Марса камень, который потенциально может быть метеоритом из другой части Солнечной системы. Найденный камень размером 80 см называется Phippsaksla. Он был обнаружен на границе 45-километрового кратера Езеро. Исследования показали, что он содержит большое количество железа и никеля.

