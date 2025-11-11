Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 14:32

Стало известно, куда врезался обломок пролетевшего над Москвой метеорита

Mash: фрагмент метеорита пробил кровлю жилого дома в Ярославской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обломок метеорита, являющийся частью болида, наблюдаемого ранее над Москвой, повредил кровлю частного дома в селе Брейтово, сообщает Telegram-канал Mash. Теперь этот космический объект получит официальное название в соответствии с населенным пунктом, на территорию которого он упал.

Издание опубликовало фотографию, на которой запечатлен фрагмент метеорита, пробивший крышу здания. Данные о том, находились ли внутри помещения люди в момент инцидента, а также сведения о возможных пострадавших пока не поступали.

По данным канала, в общей сложности было обнаружено приблизительно 30 фрагментов космического тела. Суммарная масса найденных осколков составляет около 200 граммов.

Ранее ночью 27 октября странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит. На опубликованных кадрах виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо.

До этого сообщалось, что недавно обнаруженный квазиспутник Земли 2025 PN7 может оказаться фрагментом советской космической программы. Объект, первоначально принятый за естественное небесное тело, на самом деле — остаток аппарата «Зонд-1».

Россия
Ярославская область
метеориты
Москва
