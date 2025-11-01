Астрофизик раскрыл природу вращающегося вокруг Земли «инопланетного зонда» Астрофизик Леб: квазиспутник 2025 PN7 может быть остатком советского «Зонда-1»

Недавно обнаруженный квазиспутник Земли 2025 PN7 может оказаться фрагментом советской космической программы, заявил гарвардский астрофизик Ави Леб. По мнению ученого, объект, первоначально принятый за естественное небесное тело, на самом деле – остаток аппарата «Зонд-1».

Сравнивая наклон квазиспутника 2025 PN7 во время запуска «Зонда-1» с наклоном космического аппарата, мы получаем 2,44 и 3,42 градуса соответственно, что не так уж и отличается, — указал Леб.

Специалист предполагает, что обнаруженный объект может представлять собой разгонный блок «Блок-Л» — четвертую ступень ракеты-носителя «Молния», использовавшуюся в неудачной миссии к Венере. Объект 2025 PN7 был впервые зафиксирован гавайской обсерваторией Pan-STARRS 2 августа 2025 года. Для окончательной проверки гипотезы требуется спектроскопический анализ поверхности объекта.

«Зонд-1» был запущен в 1964 году к Венере. Предполагается, что он совершил пролет мимо планеты, однако в тот момент он уже потерял связь с Землей.

Ранее специалисты Института космических исследований РАН определили предполагаемые районы падения фрагментов объекта, который пролетел в небе над Центральной Россией. Согласно расчетам ученых, часть обломков космического тела могла достичь территории вблизи федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.