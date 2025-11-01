Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 03:19

Астрофизик раскрыл природу вращающегося вокруг Земли «инопланетного зонда»

Астрофизик Леб: квазиспутник 2025 PN7 может быть остатком советского «Зонда-1»

Фото: NASA/Global Look Press

Недавно обнаруженный квазиспутник Земли 2025 PN7 может оказаться фрагментом советской космической программы, заявил гарвардский астрофизик Ави Леб. По мнению ученого, объект, первоначально принятый за естественное небесное тело, на самом деле – остаток аппарата «Зонд-1».

Сравнивая наклон квазиспутника 2025 PN7 во время запуска «Зонда-1» с наклоном космического аппарата, мы получаем 2,44 и 3,42 градуса соответственно, что не так уж и отличается, — указал Леб.

Специалист предполагает, что обнаруженный объект может представлять собой разгонный блок «Блок-Л» — четвертую ступень ракеты-носителя «Молния», использовавшуюся в неудачной миссии к Венере. Объект 2025 PN7 был впервые зафиксирован гавайской обсерваторией Pan-STARRS 2 августа 2025 года. Для окончательной проверки гипотезы требуется спектроскопический анализ поверхности объекта.

«Зонд-1» был запущен в 1964 году к Венере. Предполагается, что он совершил пролет мимо планеты, однако в тот момент он уже потерял связь с Землей.

Ранее специалисты Института космических исследований РАН определили предполагаемые районы падения фрагментов объекта, который пролетел в небе над Центральной Россией. Согласно расчетам ученых, часть обломков космического тела могла достичь территории вблизи федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

зонд
космос
загадки
остатки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Перевели два слова»: муфтий Чечни объяснил свое заявление о врагах Аллаха
Стало известно о заговоре против Зеленского на Украине
Терапевт поставил точку в споре, как правильно чихать
Астрофизик раскрыл природу вращающегося вокруг Земли «инопланетного зонда»
ПВО сбила еще три летевших на Москву дрона
Хусисты будут судить более 40 сотрудников ООН
Замуж в 72, здоровье, мнение об СВО: как живет Елена Проклова
Шатдаун лишил нуждающихся американцев продовольственных талонов
ГП подала иск о национализации к бывшим уральским бизнесменам
Рейсы из берлинского аэропорта перенаправили по неожиданной причине
Грядущий ноябрь удивит теплом шесть регионов России
Суд оправдал россиянку за неубранную мочу ее собаки
Рейтинг Макрона упал до 11%: что с другими лидерами ЕС, почему им не верят
«На пороге катастрофы»: эксперт раскрыл экономическую ситуацию на Украине
Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты налогов за 2024
Ученые раскрыли, куда упал пролетевший над центром России болид
«Прощу даже предательство»: Долина рассказала о нюансах своего характера
«Контрольная закупка», отъезд из РФ, Израиль: где сейчас Антон Привольнов
Гороскоп на 1 ноября: почему Девам и Львам стоит отложить важные решения
Американские корабли приблизились к Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.