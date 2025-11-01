Ученые раскрыли, куда упал пролетевший над центром России болид ИКИ РАН: обломки летевшего над РФ космического тела могли упасть на трассе М-11

Специалисты Института космических исследований РАН определили предполагаемые районы падения фрагментов объекта, который пролетел в небе над Центральной Россией. Согласно расчетам ученых, часть обломков космического тела могла достичь территории вблизи федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, объект представлял собой железокаменное тело размером около одного метра. После вхождения в плотные слои атмосферы произошло его разрушение на множество фрагментов. На земную поверхность могли выпасть как мелкие частицы размером около сантиметра, так и более крупные обломки, сопоставимые с баскетбольным мячом.

Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, — указано в сообщении.

Явление наблюдали жители различных населенных пунктов Московской области, включая Видное, Дубну, Раменское и другие города. Ученые продолжают анализ данных для более точного определения мест возможного нахождения метеоритного вещества.

Странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем ночью 27 октября. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит. На опубликованных кадрах виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо.