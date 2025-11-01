Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 01:45

Ученые раскрыли, куда упал пролетевший над центром России болид

ИКИ РАН: обломки летевшего над РФ космического тела могли упасть на трассе М-11

трасса трасса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Института космических исследований РАН определили предполагаемые районы падения фрагментов объекта, который пролетел в небе над Центральной Россией. Согласно расчетам ученых, часть обломков космического тела могла достичь территории вблизи федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, объект представлял собой железокаменное тело размером около одного метра. После вхождения в плотные слои атмосферы произошло его разрушение на множество фрагментов. На земную поверхность могли выпасть как мелкие частицы размером около сантиметра, так и более крупные обломки, сопоставимые с баскетбольным мячом.

Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, — указано в сообщении.

Явление наблюдали жители различных населенных пунктов Московской области, включая Видное, Дубну, Раменское и другие города. Ученые продолжают анализ данных для более точного определения мест возможного нахождения метеоритного вещества.

Странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем ночью 27 октября. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит. На опубликованных кадрах виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо.

метеориты
Москва
трассы
астрономы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Перевели два слова»: муфтий Чечни объяснил свое заявление о врагах Аллаха
Стало известно о заговоре против Зеленского на Украине
Терапевт поставил точку в споре, как правильно чихать
Астрофизик раскрыл природу вращающегося вокруг Земли «инопланетного зонда»
ПВО сбила еще три летевших на Москву дрона
Хусисты будут судить более 40 сотрудников ООН
Замуж в 72, здоровье, мнение об СВО: как живет Елена Проклова
Шатдаун лишил нуждающихся американцев продовольственных талонов
ГП подала иск о национализации к бывшим уральским бизнесменам
Рейсы из берлинского аэропорта перенаправили по неожиданной причине
Грядущий ноябрь удивит теплом шесть регионов России
Суд оправдал россиянку за неубранную мочу ее собаки
Рейтинг Макрона упал до 11%: что с другими лидерами ЕС, почему им не верят
«На пороге катастрофы»: эксперт раскрыл экономическую ситуацию на Украине
Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты налогов за 2024
Ученые раскрыли, куда упал пролетевший над центром России болид
«Прощу даже предательство»: Долина рассказала о нюансах своего характера
«Контрольная закупка», отъезд из РФ, Израиль: где сейчас Антон Привольнов
Гороскоп на 1 ноября: почему Девам и Львам стоит отложить важные решения
Американские корабли приблизились к Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.