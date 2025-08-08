Жители одного из регионов стали свидетелями необычного явления в небе Астроном Язев заявил, что над Иркутской областью пролетел астероид

Над Иркутской областью ночью в пятницу пролетел астероид, он сгорел на высоте около 20–30 километров, сообщил РИА Новости иркутский астроном профессор Сергей Язев. Яркое свечение небесного тела успели зафиксировать несколько видеокамер.

Яркий светящийся объект, который запечатлели ряд видеокамер, по внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно 10 сантиметров. Замечен он был над Иркутском и Свирском в 00:21 (в 19:21 мск. — NEWS.ru), наблюдали его примерно две-три секунды, после чего он сгорел в атмосфере Земли на высоте около 20–30 километров, — сообщил эксперт.

Язев отметил, что частицы размером с песчинку ежедневно в больших количествах проникают в атмосферу Земли, но полностью сгорают в ее верхних слоях на высоте 80–90 километров. По его словам, атмосфера снова защитила планету, а энергия объекта, летевшего в 20 раз быстрее пули, ушла на нагрев и свечение воздуха в течение нескольких секунд.

Ранее ученые Корнеллского университета сообщили, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может выбросить до 100 тысяч тонн камней и пыли, что угрожает спутникам на орбите Земли. Даже обломки в десятки сантиметров способны представлять опасность для астронавтов и лунных аппаратов, отметили специалисты. По данным NASA, вероятность удара сейчас оценивается в 4,3%.