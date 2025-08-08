Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:02

Жители одного из регионов стали свидетелями необычного явления в небе

Астроном Язев заявил, что над Иркутской областью пролетел астероид

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Над Иркутской областью ночью в пятницу пролетел астероид, он сгорел на высоте около 20–30 километров, сообщил РИА Новости иркутский астроном профессор Сергей Язев. Яркое свечение небесного тела успели зафиксировать несколько видеокамер.

Яркий светящийся объект, который запечатлели ряд видеокамер, по внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно 10 сантиметров. Замечен он был над Иркутском и Свирском в 00:21 (в 19:21 мск. — NEWS.ru), наблюдали его примерно две-три секунды, после чего он сгорел в атмосфере Земли на высоте около 20–30 километров, — сообщил эксперт.

Язев отметил, что частицы размером с песчинку ежедневно в больших количествах проникают в атмосферу Земли, но полностью сгорают в ее верхних слоях на высоте 80–90 километров. По его словам, атмосфера снова защитила планету, а энергия объекта, летевшего в 20 раз быстрее пули, ушла на нагрев и свечение воздуха в течение нескольких секунд.

Ранее ученые Корнеллского университета сообщили, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может выбросить до 100 тысяч тонн камней и пыли, что угрожает спутникам на орбите Земли. Даже обломки в десятки сантиметров способны представлять опасность для астронавтов и лунных аппаратов, отметили специалисты. По данным NASA, вероятность удара сейчас оценивается в 4,3%.

астероиды
Иркутская область
небо
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.