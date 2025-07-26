«100 тысяч тонн»: ученые раскрыли, чем грозит астероид 2024 YR4 CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной навредит спутникам на орбите Земли

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до «100 тысяч тонн лунных камней и пыли», сообщили ученые Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк. По их словам, она может повредить спутники и другие аппараты на орбите Земли, передает телеканал CNN.

Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания, — констатировали специалисты.

По данным американского космического агентства НАСА, на данный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. Это может стать самым крупным столкновением с Луной за последние 5 тысяч лет, подчеркнули ученые.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о старте национального проекта по развитию космической сферы «Космос» с 1 января следующего года. В настоящий момент руководство корпорации проводит работу по согласованию программ предприятий и отраслевых участников с задачами инициативы.

Кроме того, представители Роскосмоса сообщили о завершении миссии грузового космического корабля «Прогресс МС-29», который с осени прошлого года находился в составе МКС. Он вошел в плотные слои атмосферы, где практически полностью сгорел. Фрагменты аппарата были затоплены в несудоходном районе Тихого океана.