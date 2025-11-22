Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 04:48

Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Ульяновска

Росавиация: аэропорт Ульяновска временно не принимает и не выпускает рейсы

Аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновска, — написал он.

Ранее сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения на работу трех аэропортов в регионах России. Первыми под ограничения попали воздушные гавани Геленджика и Краснодара, через час аналогичные меры были распространены на аэропорт Тамбова.

Также в аэропорту Пулково задержали вылет сразу 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести часов утра, при этом некоторые воздушные суда все еще ожидают отправки.

Тем временем в ночь на 21 ноября временные ограничения также ввели в аэропорту Нижнекамска. Кроме того, обслуживать авиарейсы временно перестали международные аэропорты Казани и Самары.

