Два международных аэропорта России закрылись Росавиация: аэропорты Самары и Казани приостановили прием и выпуск самолетов

Международные аэропорты Казани и Самары временно перестали обслуживать авиарейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, соответствующее решение было необходимо для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были введены 21 ноября около 04:30 мск.

Аэропорты Казань, Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».

До этого Росавиация ввела временные ограничения на работу трех аэропортов в регионах России. Первыми под ограничения попали воздушные гавани Геленджика и Краснодара, через час аналогичные меры были распространены на аэропорт Тамбова.

Также в аэропорту Пулково задержали вылет сразу 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести часов утра, при этом некоторые воздушные суда все еще ожидают отправки.