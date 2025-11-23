Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 11:48

Раскрыт список стран Европы на переговорах по мирному плану Трампа

Politico: Британия, Франция и ФРГ проведут консультации о мирном плане США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представители Евросоюза, Великобритании, Германии и Франции примут участие в консультационных мероприятиях по мирному плану президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, встреча чиновников состоится в Швейцарии.

Европейский союз и Британия примут участие в переговорах на высоком уровне. Высокопоставленные представители по безопасности от Франции и Германии также будут присутствовать на переговорах, — сказано в материале.

Собеседник издания добавил, что от Евросоюза будут присутствовать глава офиса председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт и главный помощник главы Евросовета Педро Лурти. Politico полагает, что участники консультаций попытаются «размыть» пункт плана о признании Донбасса российским и будут настаивать на текущей линии фронта как отправной точке переговоров.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что за разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом. По его словам, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта. Она была основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.

Европа
консультации
Швейцария
мирные переговоры
