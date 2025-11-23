Пожар на Шатурской ГРЭС, взрывы под Анапой: как ВСУ атакуют РФ 23 ноября

Пожар на Шатурской ГРЭС, взрывы под Анапой: как ВСУ атакуют РФ 23 ноября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 23 ноября средства ПВО уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов. Из-за удара ВСУ по Шатурской ГРЭС в Подмосковье случился пожар. Жители нескольких районов ДНР остались без света в результате ударов украинских беспилотников. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали регионы России 75 дронами в ночь на 23 ноября

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 36 БПЛА уничтожили над акваторией моря, по 10 и 9 — над Крымом и Брянской областью соответственно, еще семь — над территорией Воронежской области.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по четыре и три беспилотника над Краснодарским краем и Смоленской областью. По два БПЛА сбили над территориями Московского региона и Белгородской области, по одному — над Калужской и Рязанской областями.

Пожар на Шатурской ГРЭС из-за ударов украинских беспилотников

ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет, подчеркнул губернатор. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — отметил он.

ПВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Мощные взрывы над Анапой и Новороссийском

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночное время над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми мощных взрывов. Согласно информации канала, силы ПВО сбивали вражеские дроны. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Местные жители сообщили SHOT о дрожании оконных стекол из-за этих хлопков. Канал отметил, что звуки доносились со стороны акватории Черного моря.

Жители нескольких районов ДНР остались без света из-за атаки ВСУ

Перебои с электричеством произошли в нескольких районах ДНР в результате атак беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры в республике, сообщили в Telegram-канале местного оператора связи «Феникс». Отмечается, что оборудование связи пришлось перевести на автономные источники питания. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В результате атаки БПЛА на территории Снежнянского, Шахтерского, Торезского, Докучаевского и частично Харцызского округов наблюдаются перебои с электроснабжением. Узловые объекты связи переведены в работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора», — сказано в публикации.

Женщина пострадала от взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области

В результате детонации беспилотного летательного аппарата ВСУ на парковке в Грайвороне пострадала женщина, сообщил оперштаб Белгородской области. Пострадавшая с баротравмой была доставлена в больницу для оказания помощи. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В городе Грайвороне в результате детонации дрона ВСУ на парковке пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сказано в публикации.

Фото: Стрингер/РИА Новости

В Белгородской области умер пострадавший при атаке ВСУ мужчина

В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, он находился в тяжелом состоянии.

«В реанимационном отделении больницы скончался мужчина, который пострадал в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в городе Валуйки. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось», — написал Гладков.

Читайте также:

«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском

Раскрыто, как освобождение Малой Токмачки и Ровнополья повлияет на ход СВО

Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте

Полковник ответил, когда Россия может заявить о полном освобождении ДНР