Ключевой партнер России подтвердил контакты с Западом в военной сфере

Минск сохраняет рабочие контакты с западными странами в военной области, рассказал «ВоенТВ» начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики генерал-майор Валерий Ревенко. По его словам, коммуникация необходима для поддержания стабильности около границ государства.

Мы сохраняем рабочие контакты со странами Запада. Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки <...> около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства, — рассказал Ревенко.

Спикер отметил, что Минск наращивает взаимодействие с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Ревенко также упомянул и Россию, с которой, по его словам, поддерживается устойчивое сотрудничество.

