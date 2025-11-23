Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 11:40

Ключевой партнер России подтвердил контакты с Западом в военной сфере

Генерал-майор Ревенко: Белоруссия сохраняет контакты с Западом в военной сфере

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минск сохраняет рабочие контакты с западными странами в военной области, рассказал «ВоенТВ» начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики генерал-майор Валерий Ревенко. По его словам, коммуникация необходима для поддержания стабильности около границ государства.

Мы сохраняем рабочие контакты со странами Запада. Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки <...> около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства, — рассказал Ревенко.

Спикер отметил, что Минск наращивает взаимодействие с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Ревенко также упомянул и Россию, с которой, по его словам, поддерживается устойчивое сотрудничество.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва и Астана обсуждают усиление сотрудничества в сфере добычи редкоземельных металлов. Кроме того, страны обсуждают партнерские отношения в химической промышленности. Путин также отметил, что компании двух государств реализуют целый ряд успешных проектов в автопроме.

Белоруссия
страны
Запад
Россия
