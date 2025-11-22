В Белгородской области умер пострадавший при атаке ВСУ мужчина

В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, он находился в тяжелом состоянии.

В реанимационном отделении больницы скончался мужчина, который пострадал в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в городе Валуйки. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось, — написал Гладков.

По данным МО РФ, в ночь на 21 ноября средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 воздушные цели. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем, еще пять дронов — над акваторией Черного моря.

Также в Минобороны информировали, что в ночь на 22 ноября ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую. Также БПЛА уничтожили в Крыму.