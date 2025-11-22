Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 22:44

Дмитриев назвал глав ЕС поджигателями войн и лидерами хаоса

Глава РФПИ Дмитриев назвал Стармера и лидеров ЕС поджигателями войны

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других глав европейских стран инициаторами военных конфликтов и лидерами хаоса. Также в соцсети X он назвал их самыми непопулярными руководителями в истории своих государств.

(Британская журналистка. — NEWS.ru) Бет Ригби в адрес бормочущего Стармера: «Вы не покончили с хаосом, вы и есть хаос». Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается. Поджигатели войны в Великобритании и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран. Лидеры хаоса, — сказано в сообщении.

Ранее глава РФПИ заявил: российская экономика находится в хорошем состоянии и Соединенным Штатам об этом известно. Он пояснил, что рост российской экономики составил свыше 4% в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европы показали рост менее 1%. Дмитриев добавил, что рубль укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года.

До этого он отметил, что западные санкции не оказывают существенного влияния на российскую экономику. По его словам, ограничительные меры скорее приводят к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. Дмитриев подчеркнул, что позиция Москвы состоит в необходимости уважения национальных интересов России.

