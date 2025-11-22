В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир В Госдуме пообещали решить проблему с мошенничеством при продаже квартир

Законопроект, призванный решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующим оспариванием сделки («бабушкина схема»), внесут в Госдуму, заявили ТАСС в пресс-службе думской фракции «Справедливой России». Таким образом там ответили на инициативу замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не отдавать продавцам квартиры обратно, пока они не вернут деньги покупателю.

У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе, — сказали в пресс-службе.

До этого адвокат Олег Зернов предположил, что дело певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры не станет прецедентом для российской судебной системы, так как в стране действует иная правовая модель. По словам эксперта, Россия относится к романо-германской правовой семье, где решения по аналогичным делам не носят обязательный характер. Он добавил, что наибольшему риску подвержены сделки с заведомо заниженной стоимостью.

По версии следствия, в 2024 году злоумышленники, находящиеся на Украине, похитили у народной артистки свыше 300 миллионов рублей. Для этого они разработали хитроумный план, убедив Долину принять участие в фиктивной спецоперации по поимке преступников. В результате певица потеряла 175 млн рублей личных сбережений и квартиру, рыночная стоимость которой оценивается в 138 млн рублей. Однако позже суд вернул ей квартиру, оставив без жилья и денег купившую недвижимость семью.