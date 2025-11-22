Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 21:42

В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир

В Госдуме пообещали решить проблему с мошенничеством при продаже квартир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Законопроект, призванный решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующим оспариванием сделки («бабушкина схема»), внесут в Госдуму, заявили ТАСС в пресс-службе думской фракции «Справедливой России». Таким образом там ответили на инициативу замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не отдавать продавцам квартиры обратно, пока они не вернут деньги покупателю.

У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе, — сказали в пресс-службе.

До этого адвокат Олег Зернов предположил, что дело певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры не станет прецедентом для российской судебной системы, так как в стране действует иная правовая модель. По словам эксперта, Россия относится к романо-германской правовой семье, где решения по аналогичным делам не носят обязательный характер. Он добавил, что наибольшему риску подвержены сделки с заведомо заниженной стоимостью.

По версии следствия, в 2024 году злоумышленники, находящиеся на Украине, похитили у народной артистки свыше 300 миллионов рублей. Для этого они разработали хитроумный план, убедив Долину принять участие в фиктивной спецоперации по поимке преступников. В результате певица потеряла 175 млн рублей личных сбережений и квартиру, рыночная стоимость которой оценивается в 138 млн рублей. Однако позже суд вернул ей квартиру, оставив без жилья и денег купившую недвижимость семью.

Россия
мошенники
схемы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стал известен возможный пункт мирного плана ЕС о численности ВСУ
Трамп раскрыл желания США по украинскому конфликту
Дмитриев назвал глав ЕС поджигателями войн и лидерами хаоса
В Белгородской области умер пострадавший при атаке ВСУ мужчина
Богородский маньяк накачивал жену наркотиками, чтобы забрать сына
Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20
В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир
Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана США
Макрон назвал план США по Украине невозможным без согласования с ЕС
«Мы не останемся в стороне»: в ЦСКА сделали заявление об Алдонине
«Это вам показалось»: Лепс отреагировал на миллионные гонорары Кадышевой
SHAMAN высказался об иностранном псевдониме
«Куда мне его девать»: SHAMAN раскрыл хейтерам тайну микрофона в штанах
Появилось школьное фото SHAMAN, где он весит 90 кг
«Я убил 500 русских»: каких героев прославляет Запад, реакция Захаровой
«Это крестопад»: как в России будут штрафовать за искажение образа храма
Дипломаты Трампа примут участие в женевских переговорах по Украине
В Киеве начался антимайдан? Отставка Зеленского и Ермака, детали
На Украине поражены скоростью продвижения мирного плана США
Танец SHAMAN и Мизулиной восхитил зрителей на концерте в Кремле
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.