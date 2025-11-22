Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 20:49

Дипломаты Трампа примут участие в женевских переговорах по Украине

CNN: Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине в Женеве

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут 23 ноября в Женеве, сообщает CNN. Участие политиков связано с подготовкой формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве, — говорится в публикации.

По данным собеседника CNN, в Женеве уже работает делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом. Американская сторона ведет консультации с украинскими представителями по дальнейшим шагам в рамках попыток урегулирования конфликта с Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мирную инициативу Трампа по урегулированию украинского конфликта, назвав 28-пунктный план основанием для больших ожиданий. Он также предположил, что при его президентстве в 2021 году конфронтация между Россией и Украиной могла бы быть предотвращена.

Марко Рубио
Стив Уиткофф
переговоры
Украина
