Дипломаты Трампа примут участие в женевских переговорах по Украине CNN: Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине в Женеве

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут 23 ноября в Женеве, сообщает CNN. Участие политиков связано с подготовкой формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве, — говорится в публикации.

По данным собеседника CNN, в Женеве уже работает делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом. Американская сторона ведет консультации с украинскими представителями по дальнейшим шагам в рамках попыток урегулирования конфликта с Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мирную инициативу Трампа по урегулированию украинского конфликта, назвав 28-пунктный план основанием для больших ожиданий. Он также предположил, что при его президентстве в 2021 году конфронтация между Россией и Украиной могла бы быть предотвращена.