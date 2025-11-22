Богородский маньяк накачивал жену наркотиками, чтобы забрать сына

Богородский маньяк Дмитрий Артамошин насильно вводил жене наркотики и снимал на видео, чтобы лишить ее родительских прав, рассказал РЕН ТВ сосед обвиняемого Евгений Гаврилов. В результате этих действий мужчине удалось забрать их общего ребенка из Санкт-Петербурга.

Она убежала быстро в Питер, а он потом каждую неделю ездил туда, караулил ее, а потом, видно, предоставил какие-то доказательства, что она наркоманка, — рассказал сосед.

Жена маньяка сумела сбежать от него, когда он уехал в автосервис и забыл приковать ее наручниками. Пострадавшая после издевательств пролежала в рехабе почти восемь месяцев, добавил сосед.

Ранее правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. 20 ноября предполагаемый убийца был задержан.

До этого появились данные, что житель Богородского округа Подмосковья задержан по подозрению в совершении серии убийств молодых девушек, которых он заманивал через сайты с объявлениями о работе няней. В ноябре 2025 года в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички. Обе пропавшие проживали в доме подозреваемого.