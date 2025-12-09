ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 20:21

Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты

Праздник иконы «Знамение» Праздник иконы «Знамение» Фото: Фомичев Дмитрий/ITAR-TASS
Читайте нас в Дзен

10 декабря православные христиане отмечают праздник иконы Богородицы «Знамение». В России широко известно несколько чудотворных списков этого образа, однако самым знаменитым из них считается святыня, которой сегодня можно поклониться в Софийском храме Великого Новгорода. Расскажем историю чудесного спасения города, которое по легенде произошло благодаря иконе «Знамение», а также узнаем, почему праздник образа приходится на 10 декабря и какие традиции и запреты существуют для этого дня.

Особенности изображения Пресвятой Богородицы на иконе «Знамение»

Икона «Знамение» — это особый тип образа, называемый «Оранта» или «молящаяся», где Богоматерь предстает перед верующими с воздетыми вверх руками, олицетворяющими защитный жест. Еще одна особенность состоит в том, что на такой иконе Богородица представлена с символом Знамения — изображением отрока Иисуса в круглом медальоне.

Первые упоминания о таком типе икон исследователи датируют IV веком. Спустя 200 лет медальон с образом Богородицы «Знамение» носил император Византии Маврикий. На Руси же летописцы впервые упоминают о «Знамении» в третьей четверти XII века в связи с чудесным спасением жителей Великого Новгорода.

Икона Богородицы «Знамение» Икона Богородицы «Знамение» Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Легенда о спасении иконой «Знамение» Великого Новгорода

В 1169 году владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский, заручившись поддержкой соседей, направил сборное войско, чтобы захватить Великий Новгород и заставить жителей вольнолюбивого города покориться княжеской воле. Несмотря на мощные укрепления, достаточное количество боеприпасов и большое число защитников, новгородцы никак не могли отбиться от войска суздальцев. Число защитников Великого Новгорода уменьшалось, и город был на грани взятия.

По легенде, 25 февраля, когда ситуация стала совсем отчаянной, Новгородскому архиепископу Иоанну послышался голос, который велел идти в храм Спаса в Ильином конце, взять оттуда икону с ликом Богоматери и взойти с ней на стены города. Жители Великого Новгорода Крестным ходом пошли вместе со святым отцом, который нес городскую святыню на специальном древке. И тогда нападавшие решили расстрелять удобную мишень — в вереницу горожан полетели стрелы, одна из которых попала в изображение Богородицы. Согласно легенде, из глаз нарисованной на доске Девы Марии потекли слезы, и икона на древке сама развернулась в руках служителя церкви так, что все горожане увидели лик Богоматери, пробитый стрелой.

Осаждавшие город враги ужаснулись тому, что сделали, и начали в панике убивать друг друга, а новгородцы, увидевшие, что сама Богоматерь заступилась за них, несмотря на численное превосходство врага, атаковали и одержали победу.

Архиепископ Иоанн велел считать день свершения чуда праздником иконы Богородицы «Знамение», а саму икону — покровительницей Великого Новгорода. Однако на 25 февраля почти всегда приходился Великий пост, а потому позже день празднования был перенесен на 27 ноября (в соответствии со старым стилем). После принятия нового стиля днем празднования иконы стало 10 декабря, и эта дата опять приходится на пост, но уже Рождественский.

Знамение Божьей Матери Знамение Божьей Матери Фото: Юлия Честнова/РИА Новости

В какой церкви находится икона Божией Матери «Знамение» в Великом Новгороде

Почти 200 лет после свершившегося чуда икона по-прежнему находилась в иконостасе храма Спаса в Ильином конце. В середине XIV столетия на этой же улице специально для покровительницы города была построена Знаменская церковь, куда и был перенесен образ. В конце XVII века на месте церкви Знамения Пресвятой Богородицы был выстроен богато изукрашенный каменный собор, который сохранился и сегодня. В качестве храма он перестал функционировать в начале ХХ века вскоре после революции, а сама икона в 1934 году была передана в городской музей.

Перед началом немецкой оккупации служителям музея удалось эвакуировать древний экспонат в тыл, а в послевоенные годы драгоценный раритет вернули в Великий Новгород. В 1991 году, за три дня до государственного переворота, легендарная икона Пресвятой Богородицы «Знамение» была возвращена Церкви. Сегодня поклониться чудотворному лику, спасшему Великий Новгород более 850 лет назад, можно в Новгородской Софии на территории кремля. Стоит добавить, что на древнем образе, который удалось сохранить в оригинале, и сегодня можно увидеть щербину — легендарный след от стрелы новгородских врагов.

Икона Божией Матери «Знамение» Икона Божией Матери «Знамение» Фото: Юлия Честнова/РИА Новости

О чем молятся перед иконой «Знамение» и как отмечают ее праздник

Накануне праздника в Новгородской Софии проводятся архиерейские богослужения, а утром 10 декабря начинается Божественная литургия, которая завершается молебном у иконы «Знамение».

Перед ликом Богородицы «Знамение» молятся о:

  • здоровье;
  • семейном счастье;
  • даровании ребенка.

И обо всем, о чем обычно просят Богоматерь. Однако считается, что что Дева Мария в образе «Оранты» также защищает от клеветы, зависти и врагов.

В праздничный день прихожане посещают утреннюю службу, а затем отправляются домой. Несмотря на Рождественский пост, сегодня на стол можно поставить не только горячую постную пищу с маслом, но и приготовить блюда с рыбой или морепродуктами.

О чем молятся перед иконой «Знамение» О чем молятся перед иконой «Знамение» Фото: Фомичев Дмитрий/ ITAR-TASS

Что можно и что нельзя делать в праздник иконы Знамения Пресвятой Богородицы

Этот праздник на Руси называли также Зимнее Знамение. Считалось, что по природным явлениям сегодня можно предсказать, какой будет зима и весна и будет ли богатый урожай летом. Кроме того, знающие люди трактовали различные знаки, предсказывая более конкретные события в будущем. Последнее, впрочем, всегда порицалось официальной церковью.

В этот день, как и в другие праздники, запрещалось:

  • шить, ткать, вязать и заниматься любым рукоделием, чтобы теплая зима не запуталась в нитках;
  • приглашать в дом нищих, чтобы их болезни и несчастья не перекинулись на хозяев;
  • ссориться и ругаться.

При этом, в отличие от других праздников, в день иконы «Знамение» не запрещено делать уборку жилища. Только мусор надо собрать и унести за пределы поселения, чтобы вместе с ним из дома ушли беды и проблемы.

Богородица
Великий Новгород
иконы
православные праздники
церковь
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка у элитного дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Боец ВСУ пожаловался на горы трупов
Сийярто разоблачил сомнительные схемы поддержки Украины Евросоюзом
Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции
Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны
Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты
Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине
Ди Каприо признан артистом года
Стало известно, как участникам СВО бесплатно получить бионический протез
Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше
Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России
Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед
Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству
Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии
Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.