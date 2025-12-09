Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты

10 декабря православные христиане отмечают праздник иконы Богородицы «Знамение». В России широко известно несколько чудотворных списков этого образа, однако самым знаменитым из них считается святыня, которой сегодня можно поклониться в Софийском храме Великого Новгорода. Расскажем историю чудесного спасения города, которое по легенде произошло благодаря иконе «Знамение», а также узнаем, почему праздник образа приходится на 10 декабря и какие традиции и запреты существуют для этого дня.

Особенности изображения Пресвятой Богородицы на иконе «Знамение»

Икона «Знамение» — это особый тип образа, называемый «Оранта» или «молящаяся», где Богоматерь предстает перед верующими с воздетыми вверх руками, олицетворяющими защитный жест. Еще одна особенность состоит в том, что на такой иконе Богородица представлена с символом Знамения — изображением отрока Иисуса в круглом медальоне.

Первые упоминания о таком типе икон исследователи датируют IV веком. Спустя 200 лет медальон с образом Богородицы «Знамение» носил император Византии Маврикий. На Руси же летописцы впервые упоминают о «Знамении» в третьей четверти XII века в связи с чудесным спасением жителей Великого Новгорода.

Икона Богородицы «Знамение» Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Легенда о спасении иконой «Знамение» Великого Новгорода

В 1169 году владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский, заручившись поддержкой соседей, направил сборное войско, чтобы захватить Великий Новгород и заставить жителей вольнолюбивого города покориться княжеской воле. Несмотря на мощные укрепления, достаточное количество боеприпасов и большое число защитников, новгородцы никак не могли отбиться от войска суздальцев. Число защитников Великого Новгорода уменьшалось, и город был на грани взятия.

По легенде, 25 февраля, когда ситуация стала совсем отчаянной, Новгородскому архиепископу Иоанну послышался голос, который велел идти в храм Спаса в Ильином конце, взять оттуда икону с ликом Богоматери и взойти с ней на стены города. Жители Великого Новгорода Крестным ходом пошли вместе со святым отцом, который нес городскую святыню на специальном древке. И тогда нападавшие решили расстрелять удобную мишень — в вереницу горожан полетели стрелы, одна из которых попала в изображение Богородицы. Согласно легенде, из глаз нарисованной на доске Девы Марии потекли слезы, и икона на древке сама развернулась в руках служителя церкви так, что все горожане увидели лик Богоматери, пробитый стрелой.

Осаждавшие город враги ужаснулись тому, что сделали, и начали в панике убивать друг друга, а новгородцы, увидевшие, что сама Богоматерь заступилась за них, несмотря на численное превосходство врага, атаковали и одержали победу.

Архиепископ Иоанн велел считать день свершения чуда праздником иконы Богородицы «Знамение», а саму икону — покровительницей Великого Новгорода. Однако на 25 февраля почти всегда приходился Великий пост, а потому позже день празднования был перенесен на 27 ноября (в соответствии со старым стилем). После принятия нового стиля днем празднования иконы стало 10 декабря, и эта дата опять приходится на пост, но уже Рождественский.

Знамение Божьей Матери Фото: Юлия Честнова/РИА Новости

В какой церкви находится икона Божией Матери «Знамение» в Великом Новгороде

Почти 200 лет после свершившегося чуда икона по-прежнему находилась в иконостасе храма Спаса в Ильином конце. В середине XIV столетия на этой же улице специально для покровительницы города была построена Знаменская церковь, куда и был перенесен образ. В конце XVII века на месте церкви Знамения Пресвятой Богородицы был выстроен богато изукрашенный каменный собор, который сохранился и сегодня. В качестве храма он перестал функционировать в начале ХХ века вскоре после революции, а сама икона в 1934 году была передана в городской музей.

Перед началом немецкой оккупации служителям музея удалось эвакуировать древний экспонат в тыл, а в послевоенные годы драгоценный раритет вернули в Великий Новгород. В 1991 году, за три дня до государственного переворота, легендарная икона Пресвятой Богородицы «Знамение» была возвращена Церкви. Сегодня поклониться чудотворному лику, спасшему Великий Новгород более 850 лет назад, можно в Новгородской Софии на территории кремля. Стоит добавить, что на древнем образе, который удалось сохранить в оригинале, и сегодня можно увидеть щербину — легендарный след от стрелы новгородских врагов.

Икона Божией Матери «Знамение» Фото: Юлия Честнова/РИА Новости

О чем молятся перед иконой «Знамение» и как отмечают ее праздник

Накануне праздника в Новгородской Софии проводятся архиерейские богослужения, а утром 10 декабря начинается Божественная литургия, которая завершается молебном у иконы «Знамение».

Перед ликом Богородицы «Знамение» молятся о:

здоровье;

семейном счастье;

даровании ребенка.

И обо всем, о чем обычно просят Богоматерь. Однако считается, что что Дева Мария в образе «Оранты» также защищает от клеветы, зависти и врагов.

В праздничный день прихожане посещают утреннюю службу, а затем отправляются домой. Несмотря на Рождественский пост, сегодня на стол можно поставить не только горячую постную пищу с маслом, но и приготовить блюда с рыбой или морепродуктами.

О чем молятся перед иконой «Знамение» Фото: Фомичев Дмитрий/ ITAR-TASS

Что можно и что нельзя делать в праздник иконы Знамения Пресвятой Богородицы

Этот праздник на Руси называли также Зимнее Знамение. Считалось, что по природным явлениям сегодня можно предсказать, какой будет зима и весна и будет ли богатый урожай летом. Кроме того, знающие люди трактовали различные знаки, предсказывая более конкретные события в будущем. Последнее, впрочем, всегда порицалось официальной церковью.

В этот день, как и в другие праздники, запрещалось:

шить, ткать, вязать и заниматься любым рукоделием, чтобы теплая зима не запуталась в нитках;

приглашать в дом нищих, чтобы их болезни и несчастья не перекинулись на хозяев;

ссориться и ругаться.

При этом, в отличие от других праздников, в день иконы «Знамение» не запрещено делать уборку жилища. Только мусор надо собрать и унести за пределы поселения, чтобы вместе с ним из дома ушли беды и проблемы.