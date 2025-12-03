Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: история и традиции

На седьмой день Рождественского поста православные христиане справляют светлый богородичный праздник — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, или просто Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это одно из 12 особо почитаемых верующими торжеств. О традициях на Введение читайте в материале NEWS.ru.
Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение входит в число непереходящих двунадесятых праздников. Оно имеет закрепленную дату и ежегодно справляется 4 декабря, в начале Рождественского поста. В 2025 году Введение можно отпраздновать, подав на стол горячую пищу с маслом и блюда из рыбы и морепродуктов.
Смысл и история праздника
История праздника Введения позволяет осмыслить его суть. Согласно христианским апокрифам (а именно они зафиксировали описанные ниже события), Иоаким и Анна, праведная чета, в течение долгих лет не могли зачать ребенка. Наконец они вознесли мольбу, в которой пообещали посвятить долгожданное дитя, если оно все же родится, Богу. В ответ на молитвы им была послана дочь. Ею была Приснодева Мария.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители привели ее к ступеням Иерусалимского храма. И там, согласно апокрифам, девочка совершила чудо. Она быстро, без помощи преодолела 15 крутых ступеней. При этом она даже не обернулась к родителям.
В дверях храма совсем еще юную Деву повстречал первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя. Ему было ниспослано веление отвести девочку в самую сокровенную часть храма — в святую святых, или внутреннюю часть скинии собрания. Так началось церковное служение Пресвятой Владычицы.
История праздника Введения словно учит: «Будьте как дети». Он напоминает о том, как важно быть по-детски открытыми вере и чуду, оставаться чистыми душой. Уподобляясь детям, верующие не предаются инфантильности. Сохраняя рассудительность и зрелость, они с детской ретивостью посвящают себя служению Богу и веруют в чудеса.
Особенности службы на Введение
Зная историю и значение праздника, можно интуитивно понять, что дозволено, а что запрещено в этот день. Начнем с предписаний. В числе традиций на Введение — обучение детей Слову Божьему. В этот день младшее поколение:
знакомят со Священным Писанием;
отводят на праздничную службу;
допускают к исповеди (достигших семилетнего возраста).
В храмах проводят торжественные богослужения. Служители церкви облачаются в одежды богородичных цветов: белые и голубые. Во время всенощного пения впервые исполняют рождественский ирмос «Христос рождается, славьте».
Что можно и что нельзя делать на Введение
Традиции на Введение предписывают уделять время духовной работе и воспитанию малых детей. Говеющим также стоит продолжать держать пост. В этот день дозволены:
горячая пища на растительном масле;
рыба;
морепродукты;
немного вина.
Поговорим и о том, что нельзя делать на Введение. Перечень запретов интуитивно понятен всем верующим. В праздник нельзя:
сквернословить;
ссориться, скандалить;
употреблять мясные и молочные продукты;
поддаваться грехам;
заключать брак;
посещать увеселительные мероприятия;
заниматься тяжелой работой и бытом (они отвлекают от духовной работы).
Народные приметы и поверья
Говоря о том, что можно и что нельзя делать на Введение, стоит обратиться и к народным поверьям. Как и все церковные торжества, в широких кругах Введение во храм обросло приметами и поверьями. В прошлом 4 декабря было днем начала зимних ярмарок и обкатки саней. В частности, на санях — причем на расписных — разъезжали молодожены. Детей же издревле радовали гостинцами.
Многие приметы на Введение, 4 декабря, связаны с погодой:
мороз сулит крепкие холода в течение всей первой половины зимы;
низкие температуры — к хорошему урожаю в следующем сезоне;
обильный снегопад тоже обещает много хлеба и плодов;
солнце и мороз — к богатому урожаю хлеба;
пасмурный, но теплый день без снега обещает плохой урожай в будущем.
Существуют и бытовые поверья, связанные с праздником. Их стоит вспомнить в разговоре о том, что нельзя делать на Введение. Согласно народной мудрости, в этот день нельзя копать землю (в будущем ждет плохой урожай) и заниматься финансами (к проблемам с деньгами). Но важно помнить, что суеверия осуждаются Церковью. Не стоит поддаваться им. Лучше уделить время богоугодным делам.
Поздравления и молитвы на Введение
Кондаки, тропари и молитвы на Введение величают Приснодеву. Верующие обращаются к заступнице с просьбами об укреплении веры и воли, помощи в сохранении обетов и целомудрия. В молитвах верующие просят Деву Марию помочь им «в чистоте девства провождати житие» и с радостью нести «иго Христово благое и легкое». Обращаться к Богородице можно как с помощью молитвенника, так и своими словами. Главное — помните, что молитва должна идти от чистого сердца и быть исполненной уважения.
Ниже приводим несколько примеров поздравлений на Введение во храм. Короткие, но нежные пожелания согреют в зимний день, так что не забудьте поздравить близких!
Поздравляю с Днем Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть вера и доброта освещают вашу жизнь, а душа наполняется светом и миром.
В этот святой день желаю крепкой веры, внутреннего покоя и благодати Божьей в каждом деле и мысли.
Пусть Введение во храм Пресвятой Девы Марии принесет надежду и добрые перемены в ваш дом.
С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть сердце наполнится любовью и благоговением, а путь будет светлым и радостным.
В этот особенный день желаю вдохновения и духовной силы, чтобы идти только вперед и не бояться испытаний.
Пусть в жизни вашей всегда будет место свету и вере, а Введение во храм подарит надежду.
В День Введения во храм желаю мира, радости и Божьей поддержки во всех начинаниях.
В этот святой день желаю силы духа и крепкой веры, чтобы каждый момент жизни был наполнен светом и любовью.
Пусть Пресвятая Богородица хранит и оберегает вас, вдохновляя на добрые дела.
С Днем Введения во храм! Пусть ваши молитвы будут услышаны, а сердце наполнится гармонией и спокойствием.
Верьте, надейтесь и любите в этот светлый день праздника, и пусть жизнь радует счастьем и здоровьем.
Пусть Введение во храм Богородицы станет началом новой духовной главы, полной тепла и благодати.
В этот день желаю крепкой веры и твердой надежды, чтобы любые трудности обходили вас стороной.
В этот день Введения во храм Богородицы желаю вам гармонии, здоровья и благословения Божьего во всем.
Итак, мы рассказали о значении одного из 12 великих православных праздников. Теперь вы знакомы с историей торжества и приметами на Введение. 4 декабря стоит посетить службу и обратиться к Пречистой Деве с просьбами о вразумлении и укреплении веры.
