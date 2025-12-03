Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: история и традиции

На седьмой день Рождественского поста православные христиане справляют светлый богородичный праздник — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, или просто Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это одно из 12 особо почитаемых верующими торжеств. О традициях на Введение читайте в материале NEWS.ru.

Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение входит в число непереходящих двунадесятых праздников. Оно имеет закрепленную дату и ежегодно справляется 4 декабря, в начале Рождественского поста. В 2025 году Введение можно отпраздновать, подав на стол горячую пищу с маслом и блюда из рыбы и морепродуктов.

Смысл и история праздника

История праздника Введения позволяет осмыслить его суть. Согласно христианским апокрифам (а именно они зафиксировали описанные ниже события), Иоаким и Анна, праведная чета, в течение долгих лет не могли зачать ребенка. Наконец они вознесли мольбу, в которой пообещали посвятить долгожданное дитя, если оно все же родится, Богу. В ответ на молитвы им была послана дочь. Ею была Приснодева Мария.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители привели ее к ступеням Иерусалимского храма. И там, согласно апокрифам, девочка совершила чудо. Она быстро, без помощи преодолела 15 крутых ступеней. При этом она даже не обернулась к родителям.

В дверях храма совсем еще юную Деву повстречал первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя. Ему было ниспослано веление отвести девочку в самую сокровенную часть храма — в святую святых, или внутреннюю часть скинии собрания. Так началось церковное служение Пресвятой Владычицы.

История праздника Введения словно учит: «Будьте как дети». Он напоминает о том, как важно быть по-детски открытыми вере и чуду, оставаться чистыми душой. Уподобляясь детям, верующие не предаются инфантильности. Сохраняя рассудительность и зрелость, они с детской ретивостью посвящают себя служению Богу и веруют в чудеса.

Введение во храм Пресвятой Богородицы Фото: Global Look Press

Особенности службы на Введение

Зная историю и значение праздника, можно интуитивно понять, что дозволено, а что запрещено в этот день. Начнем с предписаний. В числе традиций на Введение — обучение детей Слову Божьему. В этот день младшее поколение:

знакомят со Священным Писанием;

отводят на праздничную службу;

допускают к исповеди (достигших семилетнего возраста).

В храмах проводят торжественные богослужения. Служители церкви облачаются в одежды богородичных цветов: белые и голубые. Во время всенощного пения впервые исполняют рождественский ирмос «Христос рождается, славьте».

Что можно и что нельзя делать на Введение

Традиции на Введение предписывают уделять время духовной работе и воспитанию малых детей. Говеющим также стоит продолжать держать пост. В этот день дозволены:

горячая пища на растительном масле;

рыба;

морепродукты;

немного вина.

Поговорим и о том, что нельзя делать на Введение. Перечень запретов интуитивно понятен всем верующим. В праздник нельзя:

сквернословить;

ссориться, скандалить;

употреблять мясные и молочные продукты;

поддаваться грехам;

заключать брак;

посещать увеселительные мероприятия;

заниматься тяжелой работой и бытом (они отвлекают от духовной работы).

Народные приметы и поверья

Говоря о том, что можно и что нельзя делать на Введение, стоит обратиться и к народным поверьям. Как и все церковные торжества, в широких кругах Введение во храм обросло приметами и поверьями. В прошлом 4 декабря было днем начала зимних ярмарок и обкатки саней. В частности, на санях — причем на расписных — разъезжали молодожены. Детей же издревле радовали гостинцами.

Многие приметы на Введение, 4 декабря, связаны с погодой:

мороз сулит крепкие холода в течение всей первой половины зимы;

низкие температуры — к хорошему урожаю в следующем сезоне;

обильный снегопад тоже обещает много хлеба и плодов;

солнце и мороз — к богатому урожаю хлеба;

пасмурный, но теплый день без снега обещает плохой урожай в будущем.

Существуют и бытовые поверья, связанные с праздником. Их стоит вспомнить в разговоре о том, что нельзя делать на Введение. Согласно народной мудрости, в этот день нельзя копать землю (в будущем ждет плохой урожай) и заниматься финансами (к проблемам с деньгами). Но важно помнить, что суеверия осуждаются Церковью. Не стоит поддаваться им. Лучше уделить время богоугодным делам.

Народные приметы и традиции на Введение во храм Пресвятой Богородицы Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Поздравления и молитвы на Введение

Кондаки, тропари и молитвы на Введение величают Приснодеву. Верующие обращаются к заступнице с просьбами об укреплении веры и воли, помощи в сохранении обетов и целомудрия. В молитвах верующие просят Деву Марию помочь им «в чистоте девства провождати житие» и с радостью нести «иго Христово благое и легкое». Обращаться к Богородице можно как с помощью молитвенника, так и своими словами. Главное — помните, что молитва должна идти от чистого сердца и быть исполненной уважения.

Ниже приводим несколько примеров поздравлений на Введение во храм. Короткие, но нежные пожелания согреют в зимний день, так что не забудьте поздравить близких!

Поздравляю с Днем Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть вера и доброта освещают вашу жизнь, а душа наполняется светом и миром.

В этот святой день желаю крепкой веры, внутреннего покоя и благодати Божьей в каждом деле и мысли.

Пусть Введение во храм Пресвятой Девы Марии принесет надежду и добрые перемены в ваш дом.

С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть сердце наполнится любовью и благоговением, а путь будет светлым и радостным.

В этот особенный день желаю вдохновения и духовной силы, чтобы идти только вперед и не бояться испытаний.

Пусть в жизни вашей всегда будет место свету и вере, а Введение во храм подарит надежду.

В День Введения во храм желаю мира, радости и Божьей поддержки во всех начинаниях.

В этот святой день желаю силы духа и крепкой веры, чтобы каждый момент жизни был наполнен светом и любовью.

Пусть Пресвятая Богородица хранит и оберегает вас, вдохновляя на добрые дела.

С Днем Введения во храм! Пусть ваши молитвы будут услышаны, а сердце наполнится гармонией и спокойствием.

Верьте, надейтесь и любите в этот светлый день праздника, и пусть жизнь радует счастьем и здоровьем.

Пусть Введение во храм Богородицы станет началом новой духовной главы, полной тепла и благодати.

В этот день желаю крепкой веры и твердой надежды, чтобы любые трудности обходили вас стороной.

В этот день Введения во храм Богородицы желаю вам гармонии, здоровья и благословения Божьего во всем.

Итак, мы рассказали о значении одного из 12 великих православных праздников. Теперь вы знакомы с историей торжества и приметами на Введение. 4 декабря стоит посетить службу и обратиться к Пречистой Деве с просьбами о вразумлении и укреплении веры.

