Россияне заработают на вкладах почти 10 трлн рублей Россияне смогут заработать рекордные 9,5 трлн рублей на сбережениях в 2025 году

Россияне в 2025 году получат рекордный доход от своих сбережений, который превысит 9,5 трлн рублей, это в 1,5 раза больше результата прошлого года, заявил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин накануне форума «Россия зовет!». Как передает ТАСС, по словам руководителя, сумма процентных доходов граждан по сберегательным продуктам окажется сопоставимой с общим объемом кредитов, выданных физическим лицам, и вдвое превысит размер ипотечной выдачи за 2025 год.

Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — указал Охорзин.

Ранее юрист Евгения Безмаленко говорил, что в федеральном бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено 5 млрд рублей для компенсации советских вкладов, сгоревших после распада СССР. По ее информации, граждане, родившиеся в 1945 году и раньше, а также их наследники, имеют право на выплату, равную утроенной сумме остатка на счете по состоянию на 1 января 1992 года.

Финансовый директор на аутсорсинге Евгения Филимонова отмечала, что для обеспечения сохранности личных сбережений эксперты советуют распределять крупные суммы по счетам в различных банках. Она рекомендовала в первую очередь проверять наличие действующей лицензии у финансового учреждения и тщательно изучать условия по депозитному договору.